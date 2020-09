Accueil > Culture > 14 romans retenus pour le Prix Goncourt des lycéens 2020

L’annonce de la première sélection des romans de l’Académie Goncourt marque aujourd’hui le coup d’envoi du Prix Goncourt des Lycéens 2020. Créé et organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, sous le haut patronage de l’Académie Goncourt, le Prix Goncourt des Lycéens donne l’opportunité à près de 2 000 lycéens de se plonger dans une lecture passionnée et de faire entendre leur voix pour élire leur lauréat, parmi les 14 auteurs sélectionnés par l’Académie. Il contribue à l’engagement du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pour développer le goût de la lecture et à celui de la Fnac pour la transmission et l’accès à la culture pour tous.