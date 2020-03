2020 année de la BD - l’IMA possède un fonds exceptionnel de bande dessinée, arabe et sur le monde arabe

Accueil > Culture > Littérature > 2020 année de la BD - l’IMA possède un fonds exceptionnel de bande dessinée, (...)

2020 a été décrétée "Année de la bande dessinée" par le ministère français de la Culture. L’occasion de découvrir le fonds exceptionnel de bande dessinée, arabe et sur le monde arabe, disponible à la Bibliothèque de l’IMA. Avec près de 500 titres, les collections de bandes dessinées de la Bibliothèque couvrent tous les genres, de la fin des années 60 aux années 2000. Certains de ces titres sont épuisés ou introuvables en France, notamment les BD en langue arabe et les titres parus des années 60 aux années 80.

On y trouve notamment :

la plupart des albums des pionniers algériens comme Slim ou Gyps ou les productions de la jeune génération de dessinateurs arabes (collectif Samandal par exemple)

des chroniques historiques (Carnets d’Orient, Chroniques de Jérusalem, Retour à Saint-Laurent des Arabes...)

des reportages journalistiques ou des carnets de voyages (Guantanamo Kid, Le printemps des Arabes, Palestine, une nation occupée...)

de magnifiques romans graphiques (Fatma au parapluie, Ma très grande mélancolie arabe, Prendre refuge...)

de la science-fiction (Le Dernier Atlas, récemment primé au dernier Festival de la BD)

des adaptations littéraires (Mendiants et orgueilleux, L’étranger, Le quatrième mur...)

Et aussi des études académiques sur l’histoire et la sociologie de la bande dessinée dans les pays arabes. Pour valoriser ces collections la bibliothèque a enrichi les notices de son catalogue par l’ajout de résumé pour chaque titre et suit régulièrement l’actualité éditoriale pour acquérir de nouvelles publications. Ce fonds de bande dessinée fait partie de la plus importante collection de BD arabe en France, avec ceux proposés par le Centre national de la Bande dessinée à Angoulême.

Retrouvez l’ensemble des titres disponibles à partir du catalogue de l’IMA