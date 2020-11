366,94 km/h…c’est le nouveau record du monde de vitesse établi par la moto électrique Voxan Wattman

Accueil > Sports > 366,94 km/h…c’est le nouveau record du monde de vitesse établi par la moto (...)

La moto électrique Voxan Wattman du groupe monégasque Venturi a décroché un prestigieux record mondial de vitesse © Venturi Voxan

Avec 366,94 km/h, le pilote italien Max Biaggi, sextuple champion du Monde, et sa moto électrique Voxan Wattman du groupe monégasque Venturi ont décroché samedi 31 octobre sur la piste de l’aéroport de Châteauroux, un prestigieux record mondial de vitesse, le plus convoité d’entre eux, dans la catégorie « moto électrique semi-carénée de plus de 300 kilos ». Il détrône ainsi je japonais Ryuji Tsuruta qui, à l’automne 2019, avait atteint 329 km/h au guidon de la Mobitec EV-02A. « Conformément au règlement de la Fédération Internationale Motocycliste, la vitesse de la Voxan Wattman a été mesurée, après un départ lancé, sur 1 mile aller, puis 1 mile retour dans un espace-temps inférieur à 2 heures. Toujours selon les règles de la Fédération, c’est la moyenne des 2 vitesses qui a été retenue », précise le constructeur. L’ancien champion du Monde de Moto GP s’est même permis sur sa Voxan Wattman et son carénage conçu par Sacha Lakic, une pointe à une vitesse instantanée de… 408 km/h ! Compte tenu de la piste relativement courte (3,5 km), comparé à un lac salé, atteindre une vitesse de pointe aussi impressionnante a encouragé Voxan à viser encore plus haut. Lors de leurs prochaines tentatives sur un parcours plus long, l’équipe a maintenant pour objectif de sérieusement flirter avec les 400 km/h de vitesse moyenne.

Une pluie de records le temps d’un weekend

Au cours d’un week-end de course, du 30 octobre au 1er novembre, ce sont en fait onze records du monde de vitesse qui ont été établi sur la piste de l’aéroport de Châteauroux. Ainsi avec ces onze records, le groupe Venturi fête de la plus belle des manières ses 20 années d’existence. « C’était important pour moi de fêter les 20 ans de l’aventure électrique du Groupe Venturi. Compte tenu de la situation sanitaire, cela n’a pas été facile, mais grâce au travail acharné et à la mentalité de mes équipes, nous avons prouvé que nous étions à la hauteur du défi », explique Gildo Pastor, le président du groupe monégasque Venturi qui a racheté en 2010 la marque française de moto Voxan Motors [1]. « Je suis ravi que le Groupe puisse désormais prétendre avoir créé les véhicules électriques les plus rapides à deux et quatre roues (Venturi VBB-3, record FIA : 549 km/h), mais aussi en catégorie de véhicules à 4 roues à piles à combustibles (Venturi VBB-2, record FIA : 487 km/h). Sur chaque projet, nous avons travaillé avec de grandes entreprises pour partager avec elles notre expertise dans le domaine des technologies de pointe, et ce faisant, nous avons contribué à améliorer l’écomobilité. »

Une conviction et d’une détermination incroyables

Le pilote talien Max Biaggi, sextuple champion du Monde sur sa moto électrique Voxan Wattman © Venturi Voxan

Quant à Max Biaggi, qui a piloté la Voxan Wattman, il est également très enthousiaste : « Lorsque Gildo Pastor, le président du groupe Venturi, m’a contacté à propos de ce projet, j’étais curieux, très motivé et en même temps un peu inquiet. Cela dit, juste après notre première rencontre, je me suis vite rendu compte que, comme Gildo, ses équipes étaient animées d’une conviction et d’une détermination incroyables. Ils m’ont dit : "nous avons atteint quasiment 600 km/h sur quatre roues, et maintenant nous voulons flirter avec les 400 km/h sur deux roues, rien ne va nous arrêter !" Ces records font de moi un homme heureux ! Je suis fier de l’équipe et ravi de ramener ces titres à Monaco ! », a-t-il conclut.

Dominique GONOD #techsnooper