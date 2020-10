6e édition des trophées des entrepreneurs positifs CPME13 : 8 lauréats pour la demi-finale des entreprises du Pays d’Aix, Salon, Arles et Arc-Sud Étang de Berre

Accueil > Aix Marseille > Economie > 6e édition des trophées des entrepreneurs positifs CPME13 : 8 lauréats pour (...)

Les lauréats des Trophées entrepreneurs posititifs du Pays d’Aix, Salon, Arles et Arc-Sud Étang de Berre (Photo CPME13/D.R.)

La CPME13 vient de remettre les prix aux lauréats de la demi-finale de la 6e édition des Trophées des entrepreneurs positifs, qui récompense les entreprises du Pays d’Aix, Salon, Arles et Arc-Sud Étang de Berre. 8 lauréats ont été récompensés (6 prix + 2 prix spéciaux) :

Prix Créativité remis à Stéphanie Habenstein - VanillaMilk par Corinne innesti, présidente de la CPME 13 et Patrick Grimaldi, Conseiller métropolitain délégué à l’emploi, aux pôles de compétitivité et à l’industrie.

-Prix Persévérance remis à Grégoire Lefebvre -Victoria Formation par Fabrice Zinsnner, Président de l’API et Claude Filippi, maire de Ventabren.

Prix Bienveillance remis à Christophe Guillaumenq- Imasud par Thierry Vanderdonckt, Directeur développement entreprises Paca chez EDF et Jean-François Dubost, Aix-en-Provence.

Prix Eco-responsabilité remis à Gérard Filippi - Ecotonia par Nicolas Chabert, membre élu à la CCI Aix Marseille Provence, Frédéric Cornaire, élu à la ville de Ventabren et Christophe Sivelle, Directeur de l’IRCE Paca.

Prix Courage remis à Olivier Espagnac - EVA par Christophe Barrio, Président de la Commission territoriale de l’Arc Sud Etang de Berre, Nicolas Flament, Directeur régional Méditerranée de la Banque Postale et Fabrice Guilhem, Directeur Commercial de la Cepac.

Prix Solidarité remis à Ines Bazillier et Benjamin Guibert - Fruit & Food par Christophe Langles et Elodie Garcia, Co-présidents à la Commission territoriale du Pays d’Aix-en-Provence et Xavier Monaco, Directeur de l’agence Proman Vitrolles.

Prix Coup de Cœur remis à Lauriane Tribet - Office d’éco par Eric Talagrand, Président de la Commission territoriale du Pays d’Arles, Carole Labalette, Directeur du territoire d’Aix-en-Provence à la BNP Paribas et Chrystelle Lebel, Responsable animation et développement au GEOEB.

Prix du jury remis à Emmanuel Berthod- Biopool Tech par Myriam Lankry, lauréate 2019 prix éco-responsabilité et Dirigeante de la société Bamboo for life et Humberto Miranda, Directeur général du GIMS.

Eco-responsabilité, persévérance, solidarité, créativité, courage, bienveillance sont « les six valeurs humaines mises en lumière, depuis 6 ans par la CPME13 lors des Trophées des Entrepreneurs Positifs ». La CPME13 rappelle « Aujourd’hui, plus que jamais, face aux difficultés économiques rencontrées par la crise liée au Covid-19, il est fondamental que les valeurs portées et incarnées par les TPE et PME soient reconnues et valorisées. Derrière chaque entreprises, il y a un homme ou une femme, qui au quotidien, sont en première ligne pour maintenir leur activité économique et leurs effectifs.Les nominés confronteront en finale les lauréats des entreprises du Pays d’Aubagne/La Ciotat et du territoire marseillais pour tenter de devenir lauréat départemental. La finale se déroulera le 17 décembre au Palais du Pharo dès 17h30 à l’occasion d’Entrepreneur13, le salon "100% Made in PME" ».

La rédaction