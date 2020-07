71 destinations confirmées pour l’été au départ de l’aéroport Marseille Provence

Accueil > Provence > Economie > 71 destinations confirmées pour l’été au départ de l’aéroport Marseille (...)

Tarmac de l’aéroport Marseille Provence (Photo archive Destimed /Philippe Maillé)

En complément de l’annonce concernant la réouverture, dès la 2e quinzaine du mois de juin, d’un certain nombre de lignes domestiques (Nantes, Brest, Lille, Strasbourg…) et européennes (Bruxelles, Lisbonne, Madrid…) grâce aux compagnies Air France, Ryanair, Volotea, Vueling et Brussels Airlines, de nouvelles dessertes ont été confirmées par différentes compagnies aériennes à partir du mois de juillet.

Ainsi, Marseille sera à nouveau reliée en vols directs à l’Allemagne avec Berlin (easyJet) et Francfort (Lufthansa), ou encore aux Pays-Bas avec Amsterdam, opérée chaque jour par Air France. Des compagnies telles que British Airways, Iberia, Aegean, TAP Portugal et Air Malta ont annoncé leur retour sur la plateforme phocéenne pour rouvrir leurs lignes historiques vers leurs hubs respectifs (Londres, Madrid, Athènes, Lisbonne et Malte). Une nouvelle compagnie fera son entrée sur la plateforme, il s’agit de Luxair, qui proposera 2 vols par semaine vers Luxembourg, en complément de la desserte de Volotea. De plus, Marseille devrait à nouveau être reliée à la Turquie grâce à la reprise des opérations vers Istanbul de Turkish Airlines. Sur l’Afrique du Nord, en complément de la réouverture des lignes marocaines, « les programmes vers l’Algérie ont été déposés pour une reprise dès la mi-juillet, encore soumis à l’ouverture des frontières algériennes, grâce à Air Algérie, Air France et Vueling ». De la même manière, la desserte de la Tunisie a repris depuis le 1er juillet grâce aux compagnies Tunisair et Nouvelair. Côté long-courrier, Ethiopian Airlines proposera deux vols hebdomadaires vers Addis-Abeba depuis 5 juillet et Air Transat proposera 2 vols hebdomadaires Marseille-Montréal dès le 30 juillet. En définitive, on peut confirmer le retour de 71 destinations sur la carte de la desserte aérienne de l’aéroport Marseille Provence, opérées par 20 compagnies aériennes (Air France, Air Corsica, Volotea, Ryanair, easyJet, Vueling, Lufthansa, Brussels Airlines, British Airways, Iberia, Aegean, Air Malta, TAP Portugal, Luxair, Turkish Airlines, Air Algérie, Tunisair, Nouvelair, Ethiopian Airlines, Air Transat).

La rédaction

Liste des vols confirmés : ICI