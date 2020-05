Accueil > Aix Marseille > Economie > A Aix-en-Provence, la relance du tourisme c’est "Aix-en-confiance"

Michel Fraisset, le directeur de l’office de tourisme, lance le dispositif Aix-en-Provence Aix-en-confiance (Photo D.R.)

Baptisé « Aix-en-Provence Aix-en-Confiance », c’est un dispositif pour soutenir les professionnels du tourisme durement affectés par la crise qui a été annoncé hier par l’Office de Tourisme de la cité du Roy René. Imaginé comme une grande opération de réassurance des visiteurs, il s’articule autour d’un slogan qui se veut dynamique et positif. Une campagne de séduction auprès des visiteurs qui a vocation à être partagée avec les hébergeurs, restaurateurs, musées, activités et sites touristiques, prestataires d’activités et tous types de commerces, à condition de mettre en place, cela va sans dire, les incontournables gestes barrières et mesures de distanciation entre les clients. « Nous voulons que chacun sache que nous sommes prêts à accueillir, divertir, informer, enchanter tous les amoureux d’Aix et de son pays dont les atouts comptent parmi les plus exceptionnels : en ville, dans les villages, dans les grands sites naturels, l’été et l’automne seront resplendissants cette année encore », explique Michel Fraisset, le Directeur de l’Office de Tourisme. Il ne s’agit pas d’un label mais bien d’une opération de confiance qui sera largement déployée ces prochaines semaines. Elle a reçu l’adhésion enthousiaste des parties prenantes, ainsi, Gwenaël Le Houerou, hôtelier, restaurateur, Président du Club des hôteliers Aix et Pays d’Aix-en-Provence : « Je suis littéralement tombé amoureux d’Aix-en-Provence, il y a quelques années. Ville d’histoire et de culture, Aix est d’un dynamisme singulier ; en accueillant les étudiants, les startups, elle prépare l’avenir au présent. Notre métier d’hospitalité a toujours été de prendre soin des voyageurs pour qu’ils se reposent dans les meilleures conditions. En 2020, c’est en mettant en place dans tous les hôtels de la ville et du Pays d’Aix des protocoles d’accueil et de nettoyage approfondis que les hôteliers et leurs équipes s’engagent pour que l’été soit un moment de retrouvailles heureuses avec les voyageurs qu’ils viennent à Aix-en-Provence pour le plaisir ou pour le travail. Sans confiance, l’amour est impossible. » Au long des jours et des semaines qui arrivent, des supports vont être progressivement mise en place dont une galerie de photos et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Les visiteurs qui le souhaitent pourront se faire photographier à l’Office de Tourisme dans le cadre « un bel été à Aix-en-Provence ». Les réseaux sociaux seront largement sollicités et un circuit inédit va être mis en place pour découvrir les « lieux méconnus d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix où être seul ou presque… » En parallèle, l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence participe à la campagne France, lancée par le Comité Régional du Tourisme mise en place après les annonces gouvernementales sur le thème « On a tous besoin du Sud. » Rappelons que l’Office de tourisme d’Aix est le seul du département des Bouches-du-Rhône à faire partie de cette campagne forte de 3 000 spots TV, 1 500 affiches en milieu urbain, 1 200 affiches dans les TER en région, une campagne numérique et un dispositif de réservation pour les hôtels avec Hôtel.com, le tout pour un budget total de 2,1M€. Une campagne qui s’adresse à la fois à une cible nationale, sensible à cette diversité accessible mais aussi à une cible de proximité : nos voisins d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Occitanie par exemple…

M.E.