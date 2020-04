Accueil > Aix Marseille > Société > AMU - Panorama : Un projet pour améliorer l’orientation des lycéens

(Photo Robert Poulain)

En réponse à l’appel à projets du PIA (Programme des investissements d’avenir) 3 « Territoires d’Innovation Pédagogique » de la Caisse des dépôts, le projet Panorama - (Pour l’AccompagNement à l’Orientation et à la Réussite à Aix-Marseille Avignon et Toulon) - a été coconstruit par Aix-Marseille Université et un large consortium de partenaires [1]. Ce projet -qui vient d’être retenu et labellisé, obtenant un financement de 7,5 millions d’euros sur les 10 prochaines années- se fonde sur la création un écosystème intégré en faveur de l’orientation des lycéens sur l’académie d’Aix-Marseille et du Var. Ce territoire est caractérisé par une population lycéenne importante et une très forte diversité des publics. Cet écosystème s’appuiera sur l’expérience des partenaires pour offrir à tous des dispositifs d’accompagnement à l’orientation concrets et adaptés.

Faciliter et éclairer l’orientation vers l’enseignement supérieur

« Panorama » propose une réponse systémique aux besoins des lycéens et de leurs familles. 6 actions visent à leur fournir un accompagnement humain, concret et diversifié pour faciliter et éclairer leur orientation vers l’enseignement supérieur. Elles sont conçues pour mieux prendre en compte les 3 principaux enjeux qui conditionnent une orientation réussie : l’information sur les possibles (information de proximité et ressources numériques adaptées aux usages des jeunes), l’accompagnement et le soutien dans la réflexion (dispositifs de mentorat étudiant et ateliers de développement des capacités à s’orienter), et la projection dans le futur (immersion dans le supérieur et en entreprise). En complément, 2 actions transversales permettront d’animer la communauté de l’orientation et d’enrichir progressivement les dispositifs du projet afin de renforcer leur impact. Le déploiement de « Panorama » sur 10 ans repose sur une approche résolument expérimentale accordant une priorité aux publics défavorisés et éloignés. Durant les 3 premières années, les actions seront ciblées en priorité sur les lycées qui accueillent une forte proportion d’élèves issus de REP / REP + et sur les lycées éloignés des grands centres universitaires. Avant d’être déployées sur l’ensemble du territoire, elles feront l’objet d’une évaluation approfondie en s’appuyant sur un « Observatoire académique des parcours de réussite » et un « Comité de suivi et d’évaluation » associant les laboratoires du réseau Sfere-Provence et des experts externes à l’université sur les problématiques d’orientation. Il est à noter que « Panorama » vient compléter les projets NCU du PIA 3, dont sont déjà lauréats les 3 universités partenaires, afin de mieux articuler l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur dans une logique bac-3/bac+3 et améliorer la réussite des étudiants.

La rédaction