Actualité musicale : Lansky Namek en concert à Marseille le 24 janvier

Lansky Namek en concert à Marseille le 24 janvier (Photo D.R.)

Nous avons récemment ouvert nos colonnes à la jeune chanteuse marseillaise Lansky Namek pour la sortie de son premier clip Arkham. Elle récidive avec un nouveau titre Kadish. Loin de poursuivre sur la même veine, elle se renouvelle entièrement. Une musique toute à la fois lancinante et rythmée, et un refrain entêtant qui ne vous lâche pas même longtemps après l’écoute. Filmé dans un vieux manoir qui « sent le film d’horreur », l’image très travaillée, à la symbolique foisonnante, est rythmée par la musique et les mots. Elle sert de support à une réflexion personnelle sur la vie et ses vicissitudes où chacun pourrait se reconnaître. Mais ce n’est pas tout. La jeune rappeuse se produira sur scène, pour Selexion Vocal #3, le 24 janvier à partir de 20 heures au Makéda (103 rue Ferrari à Marseille dans le 5e arrondissement) avec Waka, Lau Rinha, Khara, Veemie, et DJ Samy aux platines, sous les auspices du Kint Flosh. A ne surtout pas manquer !

Eyal NATHAN

Plus d’info : lemakeda.com

Kadish à découvrir ICI