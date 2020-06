Aéroport Marseille Provence. Le trafic reprend progressivement avec des mesures sanitaires renforcées

Accueil > Aix Marseille > Economie > Aéroport Marseille Provence. Le trafic reprend progressivement avec des (...)

Le tarmac de l’Aéroport Marseille Provence (Photo archive Philippe Maillé)

Ces derniers mois, et à l’image de l’ensemble du secteur aérien international, le trafic passager de l’aéroport Marseille Provence (AMP) a été drastiquement réduit. « Néanmoins, la plateforme phocéenne est constamment restée ouverte pour assurer la continuité territoriale et les vols sanitaires, le rapatriement de ressortissants français ainsi que l’acheminement de matériel médical, contribuant ainsi à la lutte contre le Covid-19 dans la région et partout en France. En effet, ce sont plus de 100 millions de masques et 80 000 tests Covid-19 qui ont transité via la plateforme », tient à préciser AMP. Avec la perspective de levée progressive des restrictions de déplacements (limite des 100 kilomètres levée) et la réouverture des frontières, notamment au sein de l’espace Schengen, attendue dans les prochaines semaines, les compagnies aériennes sont en mesure de confirmer de nouvelles lignes régulières à l’approche des vacances d’été 2020.

En juin, la reprise se fera sur le réseau domestique

La compagnie Air France, qui a maintenu ses opérations entre Marseille et Paris-CDG pendant le confinement, augmente progressivement ses fréquences sur la ligne pour atteindre 6 vols par jour d’ici la fin du mois de juin. Les liens entre la Corse et le continent n’ont jamais cessé, opérés par Air Corsica, et assurant ainsi la continuité territoriale. « Le programme se renforce dès à présent et atteindra à partir de la deuxième quinzaine de juin, jusqu’à 2 vols par jour vers Ajaccio, Bastia et Figari et 1 vol par jour vers Calvi. » Ryanair relancera un programme partiel à compter du 21 juin, avec deux fréquences hebdomadaires vers Brest, Lille, et trois vers Nantes. « Ce programme sera amené à être développé progressivement sur le mois de juillet. » Volotea complète ce programme en desservant Caen et Strasbourg à partir du 19 juin, puis Biarritz et Rennes, à partir de juillet.

Les destinations internationales pour les vacances d’été

A partir du 15 juin, et selon la levée des restrictions aux frontières, la compagnie Brussels Airlines reprendra sa ligne Marseille-Bruxelles à raison de 3 fréquences hebdomadaires, « et prévoit déjà d’y ajouter une 4e fréquence dès le mois de juillet ».

L’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal et le Maroc seront, entre autres, à nouveau desservis par Ryanair, Volotea et Vueling à partir du 21 juin, sous réserve de la réouverture des frontières espérée mi-juin. Ryanair pourrait développer son programme pour opérer « jusqu’à 29 destinations internationales à partir du mois de juillet » ; Volotea pourrait quant à elle desservir 11 destinations additionnelles au départ de Marseille Provence.

« L’Aéroport Marseille Provence se réinvente pour faire voyager ses passagers en toute sécurité »

Mise en place des mesures de protection les plus fiables (Photos AMP)

Se déplacer en toute confiance relève de la mise en place des mesures de protection les plus fiables mais aussi de la responsabilité de chacun à respecter des consignes pour se protéger et protéger les autres. L’Aéroport Marseille Provence rappelle ainsi à ses passagers « l’obligation légale, depuis le 11 mai dernier, de porter un masque dans les aérogares. » Par ailleurs, les équipes de l’aéroport s’investissent chaque jour pour tout mettre en œuvre « afin que les voyageurs soient en mesure de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. » Il est à noter que du gel hydro-alcoolique est présent en libre-service sur l’ensemble du parcours passagers, et les distributeurs automatiques sont à présent pourvus de kits sanitaires en vente libre. Enfin, à leur réouverture, les commerces seront également amenés à vendre le matériel nécessaire à la protection de tous ceux qui n’auraient pas de masque en leur possession.

En accord avec les dernières règlementations émises par les autorités, l’aéroport Marseille Provence a également :

• Renforcé, depuis le mois mars, le nettoyage et la désinfection de ses espaces, notamment sur les points de contacts réguliers (bornes d’enregistrement, zones de contrôles de sureté, équipements du personnel…) ainsi que les sanitaires (poignées, interrupteurs, dispositif de mousse virucide individuel…) ;

• renforcé le traitement de son air ambiant, afin d’apporter 100 % d’air extérieur renouvelé, sans réutilisation de l’air intérieur de l’aérogare ;

• installé des protections en plexiglass afin de protéger les passagers et les salariés, notamment à l’accueil voyageurs, au niveau de l’enregistrement et à l’embarquement ;

• mis en place un système de gestion des flux afin de séparer arrivées et départs ;

• condamné un siège sur deux en zone d’attente et en salle d’embarquement et délimité des emplacements spécifiques distants d’un mètre en zones d’attente, notamment en zone livraison bagages ;

• Renforcé le système d’information passagers sur site via un réseau d’affichage (écrans, panneaux, stickage) et d’annonces sonores automatisées afin de rappeler et faire respecter les gestes barrières.

