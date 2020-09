Agence universitaire de la Francophonie : renouvellement de l’équipe de direction avec une parfaite parité et préparation de la nouvelle stratégie de l’AUF 2021-2025

Accueil > Ailleurs > Société > Agence universitaire de la Francophonie : renouvellement de l’équipe de (...)



Cette stratégie s’appuiera sur les résultats de la grande consultation mondiale de l’AUF lancée en juillet dernier auprès de ses 1 007 établissements-membres dans 119 pays. Une enquête internationale inédite et de grande envergure sur les besoins exprimés par diverses parties prenantes telles que ses membres, les dirigeants, les étudiants et également les partenaires institutionnels, politiques et économiques. Ce changement de paradigme sera ainsi porté par une équipe qui consacre la parité. Cette nouvelle dynamique répond à un engagement exprimé très tôt par l’AUF en référence aux instances de gouvernance qui réclament la parité depuis longtemps et qui ont adopté dès 2018 une politique « égalité Femmes-Hommes », concrétisée aujourd’hui par le Recteur Slim Khalbous, qui a déclaré à l’occasion de la prise de fonction des directrices et directeurs : « Je suis particulièrement fier que nous ayons pu, pour la première fois à l’AUF, atteindre la parité parfaite Femmes-Hommes dans les différents postes de direction aussi bien en central qu’en région, preuve que le progrès sociétal s’accompagne toujours d’une réelle volonté politique. »

Composition de la direction générale, du cabinet, des directions centrales et des directions régionales :

Les vice-recteurs

Alain Charbonneau, Vice-recteur, Chargé du réseautage et des zones Amériques et Asie-Pacifique

Pierre-Jean Loiret, Vice-recteur, Chargé des partenariats et des zones Afrique et Europe

Le Secrétaire général

Abderrahmane Rida

La Cheffe de cabinet, les conseillers et la chargée de mission

Marielle Payaud, Cheffe de cabinet

Georges Malamoud, Conseiller Stratégie et Numérique

Aicha Moutaoukil, Conseillère Politique et Relations publiques

Driss Sayah, Conseiller Innovation et Partenariats

Annick Suzor-Weiner, Chargée de mission

Les directrices et directeurs des services centraux

Pascale Blanc, Direction du Numérique

Brigitte Chotel, Direction de la Communication

Christophe Dernbach, Direction des Finances

Jean-François Lancelot, Direction des Réseaux

Sabine Lopez, Direction des Projets

Cynthia Mvié-Lépine, Direction des Ressources humaines

Ivana Radic, Direction du Juridique

Les directrices et directeurs régionaux de l’AUF

Aïssatou Sy-Wonyu, AUF Afrique centrale et Grands Lacs

Ouidad Tebbaa, AUF Afrique de l’Ouest

Linda Cardinal, AUF Amériques

Jean-Marc Lavest, AUF Asie-Pacifique

Saulo Neiva, AUF Caraïbe

Mohamed Ketata, AUF Europe centrale et orientale

Olfa Zéribi, AUF Europe de l’Ouest

Danielle Pailler, AUF Maghreb

Jean-Noël Baléo, AUF Moyen-Orient

Clément Ramiarinjaona, AUF Océan Indien

Les directrices et directeurs des Instituts spécialisés

Nicolas Maïnetti, Établissement Spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM)

Chiraz Trabelsi, Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie de la Connaissance et la formation à distance (IFIC)

Bernard Zuppinger, Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU)

La rédaction