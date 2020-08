Aide humanitaire d’urgence : Le Groupe CMA CGM lance l’opération "Un bateau humanitaire pour le Liban"

Accueil > Méditerranée > Rive Sud > Aide humanitaire d’urgence : Le Groupe CMA CGM lance l’opération "Un bateau (...)

Le Groupe CMA CGM lance l’opération « Un bateau humanitaire pour le Liban » et contribue à l’élan de solidarité internationale en transportant du matériel médical et des biens et produits de première nécessité pour soutenir les Libanais suite aux terribles explosions survenues à Beyrouth.

« Un bateau humanitaire pour le Liban » pour participer à l’élan de solidarité en France et à l’international





L’opération « Un bateau humanitaire pour le Liban » permettra d’acheminer du matériel d’urgence et des biens et produits de première nécessité fournis par des ONG partenaires de la Fondation CMA CGM et des entreprises partenaires du Groupe. L’opération bénéficie également du soutien d’institutions publiques françaises fortement mobilisées (Centre de crise et de soutien du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, Ville de Marseille, Bataillon de marins-pompiers de Marseille, Hôpitaux Universitaires de Marseille - AP-HM).

Un navire dévié de son service habituel pour escaler au Port de Beyrouth

Un navire roulier du Groupe CMA CGM sera dévié de son service habituel et quittera Marseille pour Beyrouth très prochainement (la date sera précisée ultérieurement). Les navires rouliers sont parfaitement adaptés aux besoins d’un transport humanitaire. Ils peuvent charger à la fois des conteneurs, des engins roulants (camions de pompiers, ambulances, véhicules de génie civil) et des palettes. Le Groupe CMA CGM prend totalement en charge les frais de transport maritime et des opérations portuaires et met également à disposition une solution de stockage à Marseille, jusqu’au départ du navire.

Le Groupe mobilise son expertise de transport maritime et logistique

Le Groupe CMA CGM se mobilise pour centraliser, regrouper et transporter les chargements humanitaires d’organisations volontaires ayant une structure réceptionnaire bien identifiée et reconnue pour leurs actions sur le territoire libanais. Le Groupe CMA CGM met ainsi en place une cellule opérationnelle à Marseille et à Beyrouth qui permettra d’étudier les demandes et d’organiser le transport dans les meilleurs délais.

Cette cellule est joignable à l’adresse suivante : MMailAideHumanitaireLiban@cma-cgm.com