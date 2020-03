Aix-Marseille Provence. #8 Tous acteurs-Municipales 2020 : une Maison pour le business avec l’Afrique

Accueil > Aix Marseille > Politique > Aix-Marseille Provence. #8 Tous acteurs-Municipales 2020 : une Maison pour (...)

Pour le collectif [ 1 ] le territoire est mûr pour prendre le leadership des liens économiques et commerciaux avec l’Afrique. « Notre métropole possède tous les atouts pour devenir le hub mondial des relations économiques / business avec l’Afrique, pour être un repère incontournable pour les entreprises de France, d’Europe, et même au-delà pour atteindre les marchés africains et inversement. Les acteurs économiques du territoire partagent cette vision et sont favorables à la création de la Maison de l’Afrique, lieu Totem incontournable de toutes les relations avec l’Afrique, à horizon fin 2021 ».

La position géostratégique du territoire « nous place aux portes de l’Afrique, un continent en pleine mutation, avec lequel nous entretenons des liens étroits et des échanges constants », explique le collectif qui cite notamment : des liens historiques, avec 2 600 ans de relations permanentes avec l’Afrique et le pourtour méditerranéen ; socio-culturels, avec la présence d’une diaspora importante et active partout sur le territoire métropolitain ; diplomatiques, Marseille étant la seconde plus importante place consulaire en France après Paris ; économiques, avec des échanges continus depuis l’essor du commerce maritime en Méditerranée. Le collectif avance, avec force : « Notre métropole est naturellement, historiquement, sociologiquement, la rampe de lancement et le hub international des relations avec l’Afrique qui est un continent avec lequel nous devons construire un rapport "gagnant-gagnant" autour de relations "Business" en s’appuyant sur les diasporas, sur les métissages culturels et la vivacité des terreaux entrepreneuriaux. » Pour cela, propose Tous acteurs : « Il est nécessaire d’implanter sur notre territoire un lieu "totem" qui soit un symbole de notre ambition et qui fasse vivre la stratégie internationale partagée par les acteurs économiques d’Aix-Marseille Provence » Lieu Totem qui sera un espace de rencontres business pour les entrepreneurs, d’accueil d’événements économiques et culturels euro-monde/Afrique, coworking dédié aux entrepreneurs africains et européens… « Nous en sommes convaincus, notre territoire est mûr pour prendre le leadership des liens économiques et commerciaux avec l’Afrique ».

« Des premiers jalons ont déjà été posés pour préparer l’ouverture de la Maison de l’Afrique »

Les acteurs économiques du territoire partagent cette vision et amplifient les initiatives concrètes et le collectif de citer : le réseau Africalink, une communauté originale de 150 chefs d’entreprises, essentiellement de PME, dont 30% sont africaines, dont le développement se poursuit ; l’événement « Emerging Valley », qui rassemble chaque année au cœur de la Provence les leaders de la Tech africaine, les investisseurs, les experts africains et mondiaux de l’innovation ; l’initiative « Dakar 2020 », qui a déplacé plus de 100 chefs d’entreprises dans un esprit de porosité avec l’écosystème africain. Et, pour le collectif : « Les élections municipales sont l’opportunité d’une nouvelle dynamique qui peut accélérer les projets en cours et en initier de nouveaux. Des premiers jalons ont déjà été posés pour préparer l’ouverture de la "Maison de l’Afrique" : les entrepreneurs de notre territoire sont mobilisés, les consuls africains le sont également ; nos collectivités et institutions ont été sensibilisées ; une équipe technique s’est constituée ».

« Le projet de la Maison de l’Afrique sous-tend l’idée de sortir des schémas classiques de coopération »

Le collectif explique à quel point ce projet peut être novateur. En effet, explique-t-il : « Les autres territoires restent sur des modèles de relations avec l’Afrique qui restent traditionnels : vision marché, export… Une maison de l’Afrique existe à Paris mais elle n’a pas la dimension globale et fédératrice que les acteurs économiques d’Aix-Marseille-Provence souhaitent lui donner, ainsi, le modèle de développement parisien repose principalement sur l’exploitation de la brasserie Angélina ». Pour Tous acteurs le projet de la "Maison de l’Afrique" sous-tend l’idée de sortir des schémas classiques de coopération qui se sont installés avec ce continent africain depuis plus de 40 ans. « Nous, nous proposons de travailler selon une approche basée sur le partenariat et la réciprocité : l’Europe et l’Afrique peuvent (et doivent) devenir riches ensemble ; riches économiquement, socialement, culturellement, sportivement… » La Maison de l’Afrique devra donc devenir le lieu incontournable de toutes les relations avec l’Afrique : « Un lieu d’échanges et de partages économiques, culturels, artistiques, sociaux, sportifs ? etc. Une étude de préfiguration est en phase de démarrage, elle s’achèvera en juin 2020 ; elle devra notamment préciser le contenu, la programmation, les modalités de financement. » Un foncier ou un bâti existant devra être identifié rapidement ; l’inauguration de la Maison de la l’Afrique pourrait se faire fin 2021. L’ensemble des partenaires concernés et intéressés par ce projet pourront s’y associer, qu’ils soient locaux, nationaux ou internationaux : chefs d’entreprises, grands équipements locaux, agences de développement, gouvernements africains, fonds d’investissement…

Michel CAIRE