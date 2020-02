Aix-Marseille-Provence : "Le Mouvement" alerte sur l’absence de l’enjeu métropolitain dans la campagne pour les élections municipales et communautaires

Accueil > Aix Marseille > Politique > Aix-Marseille-Provence : "Le Mouvement" alerte sur l’absence de l’enjeu (...)

Le Mouvement : Florence de Larochelambert, Hagay Sobol, Laurent Lhardit, Marie-Line Lybrecht, Michel Pezet (Photo F.M.V.)

Dans cette lettre adressée au préfet, le Mouvement rappelle aux maires concernés qu’« il est de leur responsabilité d’assurer une publicité propre à l’élection communautaire, en commençant par utiliser la dénomination "élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020" dans leurs communications officielles. » Le Mouvement propose par ailleurs au préfet d’envisager dès maintenant tout moyen d’information civique permettant de préciser aux électeurs qu’ils éliront lors du prochain scrutin leurs représentants dans deux assemblées délibérantes distinctes et autonomes. Il propose enfin aux candidats en compétition d’intégrer plus clairement l’enjeu métropolitain dans leurs communications :

en communiquant aux électeurs le projet métropolitain qu’ils défendront au travers de leurs représentants élus au conseil métropolitain ;

en distinguant dans leurs propositions celles qui relèvent de compétences municipales et celles qui relèvent de compétences métropolitaines ;

Laurent Lhardit, président du Mouvement, considère qu’« on ne peut pas laisser les citoyens dans l’ignorance de cet aspect du scrutin alors que les décisions de la métropole auront un impact souvent plus déterminant pour leur avenir que celles prises à l’intérieur des communes. La loi fait aujourd’hui que des enjeux aussi importants que l’environnement, les mobilités, le logement, les inégalités territoriales ou le développement économique relèvent de décisions métropolitaines », avant d’ajouter « pour l’instant on assiste à un effacement du moment démocratique de l’élection métropolitaine. Informer complètement les citoyens est une responsabilité collective que doivent partager dès maintenant tous les acteurs engagés dans la campagne électorale, et il ne reste que quelques semaines pour l’assumer ».

Lettre adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône

Lettre adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône

La rédaction

Plus d’info : www.le-mouvement.fr