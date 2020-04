Aix-Marseille Université organise la fabrication de visières de protection contre le Covid-19 grâce à des imprimantes 3D au bénéfice des soignants

Accueil > Aix Marseille > Société > Aix-Marseille Université organise la fabrication de visières de protection (...)

Aix-Marseille Université (AMU) a décidé de se mobiliser pour fabriquer et distribuer des visières de protection via des imprimantes 3D réparties sur de nombreux sites au profit des personnels soignants, dont l’AP-HM.

Les visières de protection contre le Covid-19 © AMU

Après un appel de l’AP-HM lancé ce week-end sur les réseaux sociaux, Aix-Marseille Université (AMU) indique « s’être mobilisée pour organiser avec ses partenaires du site : CNRS, Inserm, l’Université Gustave Eiffel, Centrale Marseille, CEA… la fabrication, via des imprimantes 3D réparties sur de nombreux sites, de visières de protection simples et efficaces pour lutter contre la propagation du virus Coronavirus Covid-19 chez les personnels soignants. » Le soir même de l’appel, l’AMU annonce qu’« un recensement a permis de localiser une soixantaine d’imprimantes 3D dans une quarantaine de laboratoires et de départements de formation. » Des partenaires industriels, tels que Pain de Sucre qui a fourni à l’AMU les élastiques, comme l’incubateur installé à la Belle de Mai : Multiwave Imaging, ainsi que les sociétés : Enedis, Soream, Shark, Biotech Dental Group, ont rejoint l’initiative. L’AMU fait savoir que ce sont aujourd’hui « environ 200 visières qui peuvent être fabriquées chaque jour sur les sites d’Aix-Marseille où sont regroupées les imprimantes 3D afin d’optimiser la production et assurer l’acheminement des protections vers les hôpitaux. » L’Université annonce encore avoir rejoint la communauté « visières solidaires » qui coordonne les efforts des « makers » sur le sujet dans la région de Marseille. Les modèles 3D utilisés sont disponibles au téléchargement à l’adresse suivante : covid19-visieres.univ-amu.fr