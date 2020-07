Aix-en-Provence - Ballet Preljocaj : répétitions publiques du "Lac des Cygnes" à l’Archevêché

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Aix-en-Provence - Ballet Preljocaj : répétitions publiques du "Lac des (...)

Angelin Preljocaj à la tête du ballet éponyme (Photo Michel Egéa)

Il est des invitations dont on se dit qu’il serait dommage de ne pas y répondre positivement. Celle lancée par Angelin Preljocaj et son ballet est de ces dernières. Quel amoureux de la danse n’a jamais rêvé, en effet, de se glisser dans un studio de répétition pour assister à la naissance d’une chorégraphie ? Alors, dans le cadre somptueux du Théâtre de l’Archevêché, au cœur d’Aix-en-Provence, le Ballet Preljocaj invite le public à découvrir en avant-première les répétitions de son prochain spectacle « Le Lac des cygnes ». Il pourra suivre en direct et en plein air le processus de création d’Angelin Preljocaj avec ses danseurs. Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements plus contemporains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe de la danseuse-cygne. Un travail amorcé en 2018 avec Ghost, où il rendait déjà hommage à Marius Petipa en se projetant dans l’imaginaire du chorégraphe au moment où lui vint l’idée de son Lac des cygnes.

M.E.

Répétions les 23, 24, 28 et 30 juillet de 19 heures à 21 heures au Théâtre de l’Archevêché, 26 rue Gaston de Saporta à Aix-en-Provence. Gratuit.

Réservation obligatoire en ligne : billetterie@preljocaj.org Liste d’attente sur place ouverte le jour J à 18 heures (dans la limite des places restantes). Jauge limitée à 450 places dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.