Aix en Provence - Flâneries d’Art dans les jardins les 12 et 13 septembre 2020

Samedi et dimanche prochains, les 12 et 13 septembre, la comédienne Andréa Ferréol, Présidente d’Aix-en-Œuvres, propose la 14e édition des Flâneries d’Art qui rassemblera cette année onze artistes peintres, plasticiens, céramistes, sculpteurs, joaillier, parfumeur. Tous exposeront leurs Œuvres dans les jardins privés du XVIIIe situés au cœur d’Aix-en-Provence dont certains seront ouverts pour la première fois au public. A cette occasion, des comédiens, écrivains et journalistes, Michèle Bernier, Isabel Otero, Arlette Chabot, Jacques Mailhot, François Marthouret, Philippe Cariou, Carole Brenner, Pauline Leprince, René Frégni, Marylin Maeso, et Andréa Ferréol, feront des dédicaces et donneront des lectures de lettres d’auteurs anciens et contemporains. Des concerts classique, d’opéra et la danse seront également au programme avec Anne Gravoin (violon), Thomas Leleu (tubiste) avec Philippe Jardin (batteur) et Laurent Elbaz, (piano), Melody Louledjian (soprano) accompagnée par Antoine Palloc (piano) et bien d’autres artistes qui se produiront dans les différents jardins : Elena Cocci (danse) et Eleonora Begueria (violoncelle), Ewunia et Yves Dupuis (chant et piano), Les créateurs invités à cette 14e édition sont Sylvain Corentin, sculpteur, qui présentera ses œuvres dans le jardin de l’Hôtel Paul (6, avenue Pasteur), Le Cercle des Parfumeurs avec masters class et découverte de création au Mausolée Joseph Sec (8, avenue Pasteur), Daniel Rocher, sculpture et Yannick Mur, bijoux, qui prendront place dans le Jardin des Guerriers (rue des Guerriers), les Sculpteurs Javier Balmaseda, Carlos Puente, Chrystel Regord, Jean-Philippe Fally, Frédérique Nalbandian (en partenariat avec le Frac Paca) et le graphiste 100toni qui installeront leurs œuvres dans le Jardin des étuves (rue des étuves) et enfin les sculpteurs Manon Damiens et Carlos Puente qui seront présents dans le Jardin Littéraire (12, rue Mérindol).

Les rendez-vous du Samedi 12 septembre

Hôtel Paul au 6, avenue Pasteur de 14 heures à 16 heures : Didier Zuili, signature de livres.

Mausolée Joseph Sec au 8, Avenue Pasteur à 14h30, 16h30 et 18h30 : Karine Chevalier, Master Class de parfum et Jean-Claude Blanc, signature de son livre

Jardin des Guerrier, rue des Guerriers à 15 heures : Arlette Chabot, lecture, Correspondance de Louise Michel avec Victor Hugo ; à 16h15 :Pauline Leprince et Philippe Cariou, lecture, correspondance entre Apollinaire et Lou.

Jardin des étuves, rue des étuves, à 15h45 : Jacques Mailhot, revue de Presse et à 18h15 Mélody Louledjian et Antoine Palloc, Chant et piano.

Jardin Littéraire au 12, Rue Mérindol à 14h30 : Marylin Maeso, écrivain ; à 16 heures : Anne Gravoin, violon et Colin Heller, mandoline ; à 17h45 : François Marthouret, lettres de Albert Camus et à 18h30 : Dominique de Rabaudy Montoussin, photographies « Portraits de mains ».

Les rendez-vous du Dimanche 13 septembre

Hôtel Paul au 6, avenue Pasteur de 12 heures à 12h30 : Philippe Cariou et Pauline Leprince, lecture ; de 14 à 16 : heures Didier Zuili, signature de livres.

Mausolée Joseph Sec au 8, avenue Pasteur à 13h30 : Karine Chevalier, Master Class de parfum et Jean-Claude Blanc, signature de son livre.

Jardin des Guerriers, rue des Guerriers, à 15h15 : Michèle Bernier, lecture, lettres de Calimity Jane à sa fille ; à 16h15 : Carole Brenner, lecture, lettres de la marquise de Sévigné à sa fille et à 17 heures : Elena Cocci, danse et Eleonora Begueria, violoncelle.

Jardin des étuves, rue des étuves à 11h30 : Thomas Leleu avec Philippe Jardin et Laurent Elbaz, Tuba-batterie-piano ; à 14 heures : Ewunia et Yves Dupuis, chant avec piano ; à 16h15 : Isabel Otéro, lecture, Marilyn Monroe et Frida Kahlo « Corps en souffrance » et, à 18h15 : Mélody Louledjian, Antoine Palloc et Andréa Ferréol, Chant, piano et lecture.

Jardin Littéraire au 12, rue Mérindol, à 12h30 : Duo Keynoad, harpe et violon ; à 15 heures : Pauline Leprince et Philippe Cariou, lecture, correspondance : Apollinaire et Lou, à 17h15 : René Fregni, écrivain Sur les pas de Giono et à 18h30 : Dominique de Rabaudy Montoussin, photographies « Portraits de mains »

Entrée gratuite - Bar à eau dans les lieux d’expositions. Plus d’info aix-en-oeuvres.com