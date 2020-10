Aix-en-Provence. L’association Les P’tits Doudous reçoit quatre voiturettes électriques pour les enfants hospitalisés à l’Hôpital Privé de Provence

Accueil > Aix Marseille > Société > Aix-en-Provence. L’association Les P’tits Doudous reçoit quatre voiturettes (...)

Rien n’est plus beau que le sourire de Gabriel 3 ans dans sa voiturette électrique aux côtés des personnels hospitaliers (Photo D.R.)

Mises à disposition des enfants opérés, ces voiturettes -utilisées comme jouet à visée thérapeutique- ont plusieurs vertus déjà constatées dans d’autres établissements

hospitaliers : redonner le sourire aux plus petits, diminuer leur stress et même limiter la prémédication. Chaque année, plus de 1 000 enfants sont opérés au sein l’Hôpital privé de Provence, essentiellement pour des interventions en stomatologie, ORL, urologie, digestif et orthopédie. « Nous sommes très reconnaissants de la générosité de ces différentes associations. Cette démarche correspond tout à fait à notre organisation, centrée sur le patient et qui consiste par exemple à faire arriver un patient seulement 2 heures avant son intervention ou encore à lui permettre de descendre au bloc à pied, et non en brancard… », explique Sophie Laussel, Directrice Générale d’HPP. « Nous sommes ravis de cette dotation qui va nous permettre d’améliorer le bien-être des enfants », se réjouit de son côté l’association Les P’tits Doudous Aix-en-Provence. Née au sein d’HPP, l’entité fait partie du réseau national Les P’tits Doudous, 78 associations de professionnels de santé œuvrant au quotidien pour améliorer le vécu des enfants, des parents et des soignants à l’hôpital. Pour financer ses actions, l’association récupère dans les blocs opératoires, pour les recycler, le cuivre, l’inox et l’aluminium présents dans les fils de bistouri et des lames d’intubation à usage unique qui - jusqu’alors - suivaient la filière classique des déchets hospitaliers. Cette démarche écoresponsable permet l’achat de doudous et autres cadeaux pour les enfants. L’association « Wanker-Team » regroupe quant à elle des passionnés de l’automobile au grand cœur qui participent à différentes opérations caritatives dont des récoltes de fonds pour financer de grandes causes. Elle a déjà équipé 5 établissements de santé (CHU de Lille, CH du Mans, CH Armentières, Clinique de la Louvière à Lille, Clinique de la Victoire à Roubaix) soit 20 voitures offertes grâce à la mobilisation de ses membres et de mécènes comme Barracuda, Cometik, Happy Garden, Nissan Lomme, Sanauto Porsche Lille, Lamborghini Cannes, Besson Chaussures Arras…

La rédaction