Aix-en-Provence - La Délégation de service public du Grand Théâtre de Provence renouvelée à Dominique Bluzet

Dominique Bluzet (Photo Caroline Doutre)

Il y a quelques jours, la Délégation de service public (DSP) du Grand Théâtre de Provence a été renouvelée par la ville d’Aix-en-Provence à Dominique Bluzet. Une délégation qu’il assume depuis l’ouverture du lieu culturel en 2007. Sous sa direction, le Grand Théâtre de Provence est devenu l’une des scènes musicales majeures en France. « Toute la musique, tous les publics » est, pour lui, un leitmotiv qu’il n’a de cesse de formuler et de faire vivre. En 2013, avec le partenariat privé du groupe CIC et aux côtés de Renaud Capuçon qui en est le directeur artistique, il crée et prend la direction exécutive du Festival de Pâques. Une manifestation qui a accédé, en quelques années, au rang des rendez-vous musicaux internationaux incontournables. Cette saison, en partenariat avec la MC93 (Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny) dirigée par Hortense Archambault, qui fut directrice du Festival d’Avignon, il ouvre les portes au théâtre avec l’accueil, en fin d’année dernière, du sulfureux "Bajazet, en considérant "le théâtre et la peste" » mis en scène par Frank Castorf et, dans quelques jours, du « Bourgeois Gentilhomme », la comédie ballet mise en scène par Jérôme Deschamps. Deux événements qui rajoutent à la réputation du lieu.

Michel EGEA