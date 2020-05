Aix-en-Provence : Le French Chinese Center lance "China Booster" 1er programme d’accélération gratuit dédié aux startups françaises luxe et tech pour se lancer en Chine

Accueil > Provence > Economie > Aix-en-Provence : Le French Chinese Center lance "China Booster" 1er (...)

Créé en 2005, le French Chinese Center association à but non lucratif basé à Aix-en-Provence, fondé et présidé par Armand Mazloumian, dispose d’« une combinaison de connaissances locales, d’un réseau puissant et de ressources considérables acquises en Chine depuis 16 ans. » « Il est pionnier dans les conseils et services gratuits à valeur ajoutée aux PME et entrepreneurs français du secteur de la Mode, de la Beauté et du Luxe », souhaitant se développer sur le marché chinois. Des marques comme Lancel, Sonia Rykiel, Rose et Marius, Renaissance Hôtel, Bastide mais aussi des agences de développement économique françaises et chinoises se sont tournées vers "Le French Chinese Center" pour demander conseil. L’organisation a aussi su tisser des liens avec le ville de Yantai et Qingdao depuis plus de 10 ans favorisant les échanges franco-chinois, le développement et les implantations de startups et PME françaises dans la province du Shandong. L’accélérateur China Booster est également partenaire de 3 incubateurs dans le monde et d’acteurs clés en Chine pour créer une communauté de confiance où les entrepreneurs peuvent échanger des idées. Armand Mazloumian, Fondateur, Président du French Chinese Center, Fondateur et Directeur de China Booster Accelerator indique : « Grands groupes, institutions, grandes écoles, partenaires privés, peuvent également intégrer l’accélérateur China Booster. Les raisons sont diverses : Pour les acteurs publics l’objectif est le soutien à la création d’emploi et le soutien de l’innovation, la création des pôles de compétitivité. Pour les grands groupes, il s’agit d’explorer de nouveaux marchés et de nouvelles idées créatives tout en soutenant les startups avec leurs technologies pendant un mentorat notamment. Mais "China Booster" est surtout une formidable source d’inspiration pour ces grands groupes souvent en recherche d’idée créatives aux contacts de ces startupers. Au plus près des attentes du marché, les startupers sont capables de proposer des innovations disruptives ». China Booster est un programme de mentorat qui a pour but de fournir des services sur mesure chinois de haute qualité aux startups et aux entrepreneurs pour accélérer leurs affaires avec la Chine. Plus de 20 candidatures ont été déposées pour intégrer cette première promotion au mois d’avril 2020. Parmi les lauréates, 3 startups Françaises du secteur Cosmétique, Parfum, Bien-être - Atelier Sainte-Victoire, Corpo35, Konjak Paris et une startup européenne Tech basée aux Pays-Bas, Airbliss présente au CES 2020 Las Vegas, qui a conçu un masque antipollution innovant annoncé comme « le meilleur masque intelligent de protection contre l’air pollué au monde. » Les atouts avancés du programme China Booster : « Chaque startup a accès à des avantages évalués à 1 500 000 € ; un programme sur mesure intensif de 6 mois pour accélérer les affaires avec la Chine ; un mentorat, des réseaux et des opportunités d’affaires offertes ; un programme gratuit n’imposant pas d’entrée au capital, ni commission sur ventes. »

Que vont obtenir les startups du programme ?

• Une « super base » de connaissances comprenant une vision claire de la Chine et un plan d’exécution ;

• immersion commerciale et culturelle complète avec la Chine ;

• accès complet à des ressources de haute qualité acquises depuis plus de 16 ans en Chine ;

• un réseau sélectionné de distributeurs potentiels, partenaires et investisseurs ; plateformes de e-commerce, distributeurs pour aider les startups et entrepreneurs à signer leurs premiers deals en Chine ;

• un mentorat par notre équipe franco-chinoise avec plus de 16 ans d’expérience avec la Chine ;

• accès complet à nos événements en France avec un public chinois ;

• connexion avec des experts leaders et partenaires en France et en Chine ;

• une exposition de la marque sur les réseaux sociaux chinois de China Booster (WeChat, etc.) et notre marketing ;

• des contenus digitaux traduits en chinois ;

• un espace gratuit pour rencontrer des mentors, se connecter, échanger des idées et réseauter et bien plus…

Il est précisé que les startups tirent également de nombreux avantages de leur participation à l’écosystème China Booster, « notamment un accès complet à des conférences, des sessions de mentorat, une connexion avec l’écosystème en France et en Chine (French Tech Shanghai, French Tech Hong Kong/Shenzhen, Bureau de représentation du Commerce du Yunnan en France, Bureau d’aide aux investissements étrangers dans la province du Shandong...) à un accès privilégié aux principaux acteurs en Chine (K11 Retail, JD.com, Vip.com, grands magasins Parkson Retail Group ...) et à un réseau de plus de 25 000 connexions et entrepreneurs acquis depuis 16 ans en Chine ».

Les prochaines sélections auront lieu début octobre 2020

Les candidatures au programme d’accélération China Booster sont examinées par un jury de sélection. Le premier groupe de startups a rejoint le programme au mois d’avril 2020. Les prochaines sélections auront lieu début octobre 2020. En ce qui concerne l’accueil, les startups et entrepreneurs peuvent être accueillis, au Palais de la Bourse à la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix Marseille Provence, au 6, la Canebière, 13001 Marseille, sur rendez-vous par l’équipe de China Booster pour rencontrer des experts, échanger des idées et accélérer leur projet innovant en Chine. « Nous sommes particulièrement heureux chez Konjak Paris d’avoir été sélectionnés pour rejoindre le programme. Nous sommes convaincus du potentiel du marché chinois en matière d’e-commerce et sommes impatients de faire découvrir à ce public notre complément alimentaire 100% naturel à base de konjac bio », se félicite Kahina Mounier, cofondatrice et CEO de Konjak Paris. « Nous recevons de nombreuses sollicitations émanant de Chine, et nous sommes convaincus que notre marque y dispose d’un beau potentiel. Mais nous n’avons pas forcément les ressources ni les codes pour y répondre. Le French Chinese Center et son programme d’accélération China booster, fort de son expérience, de son réseau, et de sa connaissance de la culture chinoise, pourra accompagner notre marque dans son implantation sur le marché Chinois », précise David Desquiens, Fondateur et CEO de Atelier Sainte-Victoire. « Pour Collection35 qui révèle les parfumeurs de talents, intégrer le programme China Booster, est l’opportunité de faire découvrir les créations de parfums artistiques et innovants fabriqués en France en circuits courts », signale Cécile Vialla, Fondatrice et CEO de Corp35 « China Booster va nous permettre d’entrer en relation avec des partenaires Chinois de qualité. Les produits Français ont une très bonne réputation en Chine. La "French Touch" c’est des produits innovants de qualité avec un savoir-faire et une sensibilité lorsqu’il est question d’élégance et de design. Pénétrer le gigantesque et dynamique marché Chinois est complexe et parfois impressionnant. Être accompagné par China Booster c’est gagner du temps, éviter les mésaventures, et donc d’augmenter significativement les chances de succès », insiste Adel Arigue, Fondateur et CEO de Airbliss

