Aix-en-Provence. "Media Access" en plein dans le mille des photographes professionnels

L’entreprise « Media Access » -installée à Aix-en-Provence et dirigée par Christophe Doniat- s’est fait un nom et une belle réputation ces dernières années auprès des photographes professionnels en proposant deux solutions de services internet. « Netfolio » : le développement et la gestion d’un site e-commerce pour présenter et vendre leurs différents travaux. Et l’enseigne : « Scolaire.photo », toujours sous forme de site géré de A à Z, afin de vendre en ligne les photos scolaires.

L’équipe de " Media Access " (de gauche à droite) : Morgane Molinier, Christophe Doniat et Frédéric Laugier. Elle sera renforcée à partir de la fin de l’été par une nouvelle responsable pour le secteur marketing et commercial, Morgane Bonifay. © Media Access Equipe Media Access (de gauche à droite) : Morgane Molinier, Christophe Doniat et Frédéric Laugier

« De formation, je suis docteur et ingénieur en informatique, expert en intelligence artificielle, et je dois vous avouer que je ne connaissais rien au départ à la vente et au marketing. Je me forme continuellement dans ce domaine, et d’autres, c’est une obligation pour un entrepreneur », explique Christophe Doniat pour se présenter. C’est en 2018 qu’il rachète cette société, qui appartenait à un photographe, un projet qu’il mûrissait depuis 2013. « Media Access est une entreprise qui propose aujourd’hui plusieurs solutions aux photographes professionnels sous la forme de différents services : informatique avec un site internet pour présenter leur portfolio ou netfolio, pratique quand on est nomade, et vendre leurs productions : photos, vidéos. Un autre pour avoir accès à des laboratoires de développement photos et des objets à personnaliser pour les partenaires. » Une autre enseigne, « Scolaire.photo » permet des démarches de photos individuelles et de classes, prises dans les établissements scolaires. « Notre vison et notre culture, poursuit Christophe Doniat, sont de réinventer l’e-commerce de la photographie pour l’activité de filmage avec une solution, corrélée aux besoins du photographe pro pour la vente en ligne, facile à démarrer. »

L’enseigne « Netfolio » est donc une solution de création de sites internet pour photographes professionnels. Ses principaux avantages sont d’être « à la fois un site esthétique disposant de véritables outils de e-commerce, adapté aux mobiles et tablettes, avec un laboratoire intégré pour traiter les commandes, ainsi qu’un blog intégré. » Concernant les différentes étapes pour pouvoir créer un tel site, le responsable de « Media Access » précise : « Vous devrez choisir votre "template" -que l’on peut traduire comme un modèle de conception de logiciel ou de présentation de données- puis personnaliser ce dernier, créer vos premières galeries publiques ou privées, intégrer vos images et vidéos, configurer votre site avec les tarifs de ventes et autres. Nous proposons de commencer par ouvrir un compte gratuit qui permet de tester la solution. Pour chaque offre, vous avez dans tous les cas 14 jours d’essai gratuit. »

« La cible de l’entreprise est le photographe professionnel qui peut toucher et s’intéresser à différentes actualités »

« Netfolio » a ajouté au fil des années de nouveaux services pour les professionnels. Le « corporate » est aussi devenu une spécialité pour l’entreprise aixoise, qui est en train de multiplier les expérimentations dans ce sens, notamment dans le domaine du sport avec des clubs sur Marseille, comme le SMUC section rugby. « Nous pouvons aussi proposer au plus grand nombre des photos des enfants de toutes les équipes du club et souhaitons développer la démarche avec tous les autres clubs de sports de Marseille et sa périphérie. » Christophe Doniat est entouré dans son entreprise par trois collaborateurs : Frédéric Laugier, Morgane Molinier et, Morgane Bonifay, toute nouvelle responsable du secteur marketing et commercial. « Media Access » entend grossir ses rangs les prochaines années. « Notre concept proposé est de créer un package aux photographes, puis nous fonctionnons sur le plan financier soit par abonnement et, ou, par commission de service sur la vente des photos. » La cible de l’entreprise est le photographe professionnel qui peut toucher et s’intéresser à différentes actualités : mariages, travail en studio, en collectif de photographes travaillant pour une agence. « 95 % de nos abonnés sont des photographes professionnels qui réalisent beaucoup de photos pendant l’année et sont particulièrement intéressés par notre service logiciel associé à un service de laboratoire. Pouvoir cumuler les deux, surtout quand ils débutent dans le métier, ne peut être que très bénéfique. Ils peuvent plus facilement présenter en vitrine leurs travaux, avec un lien plus direct et plus rapide pour la vente aux clients. »

« Un phoning avec eux pour bien cerner leurs besoins et adapter la solution »

Les abonnés sont de nombreux photographes qui « auto-apprennent » pour se servir de la plateforme afin de « pouvoir dématérialiser leur magasin physique, existant ou pas. » Christophe Doniat tient à souligner : « Nous avons de nombreux photographes très forts en production. Nous avons aussi de nombreux pilotes de drones, une spécificité qui se développe également. En tout, nous comptons de nombreux clients, et ils nous sont fidèles depuis ces dernières années. Cela prouve la confiance qu’ils nous accordent et les qualités de nos services. » Existe-t-il un profil type du photographe professionnel abonné à la plateforme ? « Tout en prenant en compte la diversité des activités dans le métier de photographe professionnel, notre cible est le filmeur, précise-t-il, la moyenne d’âge de nos clients se situe entre 45 et 55 ans pour les plus expérimentés. Mais nous avons aussi des jeunes soixantenaires, comme de nombreuses femmes qui ont entre 30 et 40 ans. Toutes et tous sont, je pense, également attirés par notre gros travail de référencement via les réseaux sociaux. Il y a aussi le fait que l’on peut s’inscrire dans un premier temps en disposant de 14 jours gratuits. Une fois que les professionnels sont inscrits, nous effectuons un phoning avec eux pour bien cerner leurs besoins et adapter la solution. »

« Intelligence artificielle »

Dans l’univers actuel, les concurrents de « Media Access » sont d’autres éditeurs et quelques laboratoires. « Le potentiel dans ce secteur est énorme » en convient Christophe Doniat : « Quand les photographes sont passés au numérique, cela avait constitué pour eux un terrible choc… Plusieurs générations n’ont pas su exploiter le marché, car une majorité n’a pas fait le marketing indispensable à impulser. C’est précisément un service que nous proposons. Comme de former et donner les bons conseils afin de bien connaître les logiciels et savoir au mieux les utiliser. Dans cet écosystème, on doit être là, présent, au quotidien, pour aider et accompagner les professionnels. » Pour l’avenir, l’entrepreneur plus que motivé à une multitude de projets en tête, dont un, en particulier : « Je vais répondre à un besoin qui est de reconnaître les numéros de dossards des participants lors de différents événements sportifs, comme pendant des marathons, grâce à l’Intelligence Artificielle. Et cibler des activités qui vont naître ou grandir, comme les photographes corporate, les photographes de croisière, les photographes animaliers… Le champ des possible est immense. »

Bruno ANGELICA