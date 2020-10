Aix-en-Provence - "Nouveaux Horizons" un festival de créations musicales du 16 au 18 octobre

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Aix-en-Provence - "Nouveaux Horizons" un festival de créations musicales du (...)



Cinq concerts pour assister à la naissance de dix œuvres, telle est l’idée un peu folle, mais oh combien rafraichissante qui a germé dans les esprits de Renaud Capuçon et Gérard Caussé avec la complicité de Dominique Bluzet et le partenariat de France Musique et Arte Concert qui retransmettront ces concerts. L’idée est simplement résumée par Renaud Capuçon : « Voilà dix compositeurs parmi les plus doués de leur génération ainsi que quinze jeunes musiciens parmi les plus étourdissants du moment. Ensemble ils donneront vie à dix créations mondiales… » Ce sera au cours de cinq rendez-vous qui se tiendront, le premier au Grand Théâtre de Provence, les quatre autres au Conservatoire Darius Milhaud. Chacun de ces concerts verra naître deux créations qui alterneront avec une ou deux œuvres de compositeurs d’hier qui sont Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Saint-Saëns et Ravel. Quant aux contemporains, ils s’agit de Benjamin Attahir, Élise Bertrand, Yves Chauris, Matteo Franceschini, Joan Magrané, Christian Masson, Aki Nakamura, Clara Olivares, Justina Repeckaité et Vito Zuraj. « Nouveaux Horizons vient conforter notre envie de vivre, notre désir de retrouver des émotions à partager et, bien entendu, notre volonté d’accompagner la nouvelle génération d’artistes », écrit Dominique Bluzet sur la plaquette de présentation de ce festival de créations. En secret il rêve de pérenniser cette manifestation qui pourrait être un troisième temps fort musical dans l’année aux côtés les festivals d’été et de Pâques.

M.E.

Pratique. L’entrée à ces concerts est libre sur réservation par téléphone au 08 2013 2013 ou sur le site lestheatres.net ou vous trouverez aussi les horaires et les programme de ces rendez-vous.