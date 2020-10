Aix-en-Provence. On a vu à la Fontaine d’Argent : Louise Bouriffé, Groucho Marx au féminin

Accueil > Culture > Aix-en-Provence. On a vu à la Fontaine d’Argent : Louise Bouriffé, Groucho (...)

Louise Bouriffé propose des situations cocasses avec au centre des femmes d’hier et d’aujourd’hui ©D.R.

Elle n’est pas Parisienne et, tout comme Marie-Paule Belle elle l’évoque par musique interposée. Provençale de chez Provençale, Louise Bouriffé a l’accent du Sud. Un accent qui sent bon la garrigue et le serpolet, et ça tombe bien c’est en incarnant un chasseur gambadant dans la garrigue que l’humoriste débute son nouveau spectacle présenté dans le café-théâtre aixois de la Fontaine d’Argent. Très vite on apprend qu’avec Maryse, et en compagnie d’une ânesse se prénommant Olympe dont « les grandes oreilles ne lui servent à rien car elle n’écoute rien », se prépare un périple vers Compostelle exécuté pour le meilleur et pour le rire. Si Louise Bouriffé nous distrait à ce point c’est parce qu’elle engage son corps tout entier pour faire vivre des personnages par le texte et par l’expression. Sorte de Buster Keaton, de Jacques Tati, et de Groucho Marx au féminin, écarquillant les yeux dans un mélange de burlesque et de tendresse poétique, Louise Bouriffé propose des situations cocasses avec au centre des femmes d’hier et d’aujourd’hui. Ouvrant la marche Aliénor d’Aquitaine la mère de Richard Cœur de Lion, décrite avec un phrasé rappelant celui de Jane Birkin, apparaît comme la figure de proue d’une certaine aspiration à la liberté. La voix change d’une héroïne à l’autre, et il n’y a pas un seul genre de personnages, ceux-ci sont fouillés, très poussés, et Louise Bouriffé semble plusieurs sur scène. Puis, le texte disparaît, l’humoriste raconte le chemin vers Compostelle uniquement avec les gestes. C’est très efficace, drôle en diable, et surtout extrêmement touchant. Généreuse Louise Bouriffé joue avec le public, et celui-ci en redemande. Miss Groucho vous êtres décidément irrésistible ! Arnaud PÉLISSIER

A La Fontaine d’Argent ce dimanche 18 octobre à 17h30 - Plus d’info : lafontainedargent.com