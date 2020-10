Accueil > Culture > Aix-en-Provence. On a vu un Titoff "Optimiste" à La Fontaine d’argent

Titoff présente son nouveau spectacle "Optimiste" à Aix-en-Provence © Affiche/ Stephane Kerrad

Seul en scène à La Fontaine d’Argent d’Aix (le plus ancien café-théâtre français), devant un public conquis, l’humoriste Titoff fort de l’adage : « L’humour est la politesse du désespoir » -que l’on doit non à Victor Hugo, Oscar Wilde ou Churchill mais au cinéaste Chris Marker- s’en donne à cœur joie passant en revue les raisons de ne pas désespérer. Pour lui : « L’humour est un art d’exister », comme le signalait Robert Escarpit. Sans méchanceté aucune, sans persiflage excessif Titoff revient sur un temps si proche et pourtant si lointain. Son atout principal par rapport à ses collègues qui empruntent comme lui les sentiers du "one man show" est son extrême bienveillance. Une certaine forme de résilience aussi, de concevoir l’optimisme. Et les spectateurs le suivent dans ce qui apparaît ici comme une évocation non passéiste de ce temps où l’on fumait dans les voitures avec les enfants derrière, où l’on attaquait les insectes volants et rampants avec du Baygon vert ou jaune, où l’on voyait Giscard faire passer la France à l’heure d’été. Défilent moult souvenirs individuels et collectifs qui, paradoxalement, regardent devant eux. Car c’est bien de notre société actuelle dont nous parle l’humoriste qui, comparant un monde à l’autre -et sans jamais dire : « C’était mieux avant »- dénonce la dictature de l’image et l’omniprésence de l’utilisation des réseaux sociaux. Testant les vannes, s’appuyant sur les spectateurs qu’il va chercher un à un (le fait de se retrouver à La Fontaine d’argent avec une salle de capacité plus réduite que les Zénith demeure de fait un avantage), Titoff avec ce spectacle intitulé fort à propos « Optimiste » enchaîne et brosse des portraits hilarants qui font marrer tous et chacun. Sympa et talentueux le mec. Et, lucide !

Arnaud PÉLISSIER

Titoff à La Fontaine d’Argent, ce samedi 10 octobre à 21heures , dimanche 11 octobre à 17h30 et les 23 et 24 octobre à 21heures. plus d’info et réservations : lafontainedargent