Aix-en-Provence. Visites présidentielles sur le Campus Voyage Privé / Provence Rugby

Lors de la visite du campus, de gauche à droite : Didier Retière, Denis Philipon, Bernard Laporte, Maryse Joissains-Masini, Renaud Muselier, Sophie Joissains, Michel Boulan, Christophe Serna et Henri Mondino. (Photo Kayak/Provence Rugby)

Dans les années 2000, les deux hommes auraient pu se retrouver sur les bancs du conseil des ministres puisque Bernard Laporte fut secrétaire d’État chargé des Sports de 2007 à 2009 et Renaud Muselier secrétaire d’État aux Affaires étrangères de 2002 à 2005. C’est à Aix-en-Provence qu’ils se sont retrouvés il y a quelques jours pour visiter le complexe du futur campus initié par Denis Philipon, Président de Voyage Privé et Provence Rugby. Un lieu unique qui, outre le siège de Voyage Privé, abritera le camp de base et le centre de formation de Provence Rugby ainsi que l’École des XV qui lutte contre le décrochage scolaire dans les quartiers défavorisés. Un restaurant et un incubateur de start-up viendront compléter ces installations. Bernard Laporte, Président de Fédération considère ce campus comme « génial pour le sport et le rugby en particulier. » Rajoutant : « Il va dans le sens de la formation et du haut-niveau… » Pour Maryse Joissains-Masini, maire d’Aix-en-Provence, le quartier qui abrite cette structure, emblématique de la relation public-privé, deviendra « un lieu incontournable dans les prochains mois. » Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avance : « Ce projet qui s’inscrit sur le plan du territoire est superbe, tant sur le plan économique que sur le plan sportif. » Cette visite fut l’occasion, pour Renaud Muselier, de rappeler que la Région Sud fut la première région en France à mettre en place un plan ambition rugby. Rappelle que ce plan permettra d’injecter 4M€ d’ici 2023 et la tenue en France de la Coupe du Monde. Il met en exergue un accord passé par la Région Sud avec le directeur du Groupement d’Intérêt Public France 2023 qui permettra d’accueillir 4 matchs à l’Allianz Riviera de Nice et six au Stade Vélodrome de Marseille dont deux quarts de finale. « Mais nous accueillerons aussi trois camps de base et je crois savoir que les Blacks, les Sud-Africains et les Américains adorent le soleil du Sud de la France ». Le message est passé. De fait, Renaud Muselier, annonce une rentrée qui sera « un enjeu majeur pour le rugby amateur et professionnel. » « Pour le rugby amateur, poursuit-il, le renouvellement des licences sera déterminant. Il faudra redonner confiance aux jeunes pour venir jouer au rugby. La sécurité sanitaire sera assurée par le protocole sanitaire de la Fédération, qui est déjà en place. La Région Sud proposera 20 euros pour acheter cette licence dans le cadre du e-PASS Jeune. » En ce qui concerne le rugby professionnel, le président de Région estime qu’« une reprise à huis clos serait une catastrophe économique. Ce sont des professionnels de l’événementiel, je leur fais confiance pour trouver les solutions qui permettront d’assurer le spectacle et la sécurité de tous. » Enfin, Denis Philipon, qui est à l’origine du projet, ne cachait pas sa satisfaction, soulignant les fonctions sociales et sportive du projet. L’occasion aussi de rappeler que la formation est au cœur des préoccupations de Provence Rugby qui a aussi construit « une relation très forte avec 31 clubs partenaires dans la région. » Le Campus devrait être inauguré en décembre prochain.

La reprise pour Provence Rugby

C’est le 28 juin prochain que la reprise du collectif de Provence Rugby sera effective au stade Maurice David où les pelouses synthétiques ont été installées. Provence Rugby et son partenaire principal Voyage Privé, ne cachent pas leurs ambitions pour la nouvelle saison de Pro D2 en affichant, cette année encore, l’un des plus importants budgets de fonctionnement de cette division. Pour des raisons personnelles, et en accord avec le club, l’irlandais James Coughlan, entraîneur des avants, quitte le club. Pour pallier ce départ, Provence Rugby a porté son choix sur Romain Lauga comme nouvel entraîneur des avants de l’équipe première. Fort d’une carrière de douze saisons au sein du rugby professionnel français, d’Agen à Montauban en passant par Mont-de-Marsan et Bordeaux-Bègles, Romain Lauga s’occupait du secteur de la mêlée à l’US Montauban après en avoir dirigé l’équipe Espoirs. Cette semaine, de plus, 12 ans après son départ pour Clermont, Ludovic Radosavljevic a re-signé à Provence Rugby. Un retour commenté par le coach Fabien Cibray : « Ludovic est un meneur d’hommes, il a un fort tempérament et du charisme. C’est toujours très important. Son bagage technique est très développé et son parcours, son expérience le démontrent. Autant en 9 qu’en 10 puisqu’il possède une vraie polyvalence et cela apporte de la souplesse à un collectif. Et au-delà de cela, c’est un garçon qui arrive avec un état d’esprit très en phase avec la construction de notre projet et qui s’y identifie de manière très importante, de par le fait qu’il soit de la région. C’est très important pour nous et Ludovic devrait nous permettre de continuer de progresser. » Enfin, nous avons appris cette semaine qu’en août, Nice (Fédérale 1), Valence-Romans (Pro D2) et le RC Toulon (Top 14) seront opposés à Provence Rugby pour les rencontres de préparation.

Michel EGEA