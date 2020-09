Allaitement maternel : "VanillaMilk" poursuit son développement et lance son podcast

Accueil > Ailleurs > Economie > Allaitement maternel : "VanillaMilk" poursuit son développement et lance son (...)

La première plateforme web communautaire française dédiée à l’allaitement maternel, « VanillaMilk », grâce aux efforts conjugués depuis 2018 de ses deux fondatrices, Stéphanie Habenstein et Laurie Poquérusse, regroupe aujourd’hui en France : 4 343 mamans et 246 professionnels formés. La startup aixoise se conjugue à la fois par un site, une application mobile et depuis cet été par un podcast. Dans le but, toujours, de référencer pour les mamans les principaux acteurs spécialisés et reconnus dans l’allaitement naturel : professionnels de santé formés, associations de soutien, lactariums, lieux publics et privés.

Les deux fondatrices de la plateforme dédiée à l’allaitement maternel : Laurie Poquérusse et Stéphanie Habenstein © VanillaMilk

La société « VanillaMilk », créée en 2018, ne cesse de grandir. Afin de permettre aux mamans de trouver un maximum de ressources et d’informations, près de chez elles, en matière d’allaitement maternel, l’entreprise vient encore de franchir un grand pas durant l’été. Première de ses actualités : le lancement sur son site - en accès libre et gratuit - d’une nouvelle rubrique audio, sous la forme d’un podcast sur le thème : « Mon allaitement, tout simplement ». Stéphanie Habenstein, l’une des deux directrices de la startup, explique : « Notre ambition est de rendre les mamans toujours plus à l’aise avec leur manière de vivre l’allaitement. Nous avons pour cela voulu recueillir des témoignages de mamans, de différents âges, sur leurs expériences vécues en attendant leurs enfants. Et ce grâce au travail réalisé par une journaliste professionnelle de radio. Nous avons opté pour un format audio assez court, entre 20 et 30 minutes, c’est un choix assumé. L’initiative a pour objectif de permettre aux futures mamans de définir librement leur projet d’allaitement. » Six épisodes ont ainsi été mis en boîte et les deux premiers sont déjà diffusés et en accès libre depuis l’été sur le site de « VanillaMilk ». Ils sont aussi disponibles sur toutes les plateformes et applis dédiées au podcasts. « C’est une première saison qui est lancée afin de faire partager toutes les émotions des mamans sur l’allaitement », ajoute Stéphanie Habenstein qui précise que « la plus jeune qui témoigne a 24 ans. La plus âgée, magnifique, a 92 ans, et se rappelle de son expérience de l’allaitement vécu dans les années 1950 ! Les parcours sont très variés et se veulent ainsi instructifs pour les différents profils de futurs mamans, c’était notre souhait. » « Nous souhaitons encore, poursuit Stéphanie,éveiller l’intérêt de toutes ces mamans en devenir et les délivrer de la pression externe qui pèse sur leurs épaules afin qu’elles puissent faire un choix éclairé et personnel ».

De nouveaux partenariats actés avec deux entreprises françaises liées aux soins pour les bébés et les mamans

Deuxième actualité, les nouveaux partenariats actés par la startup avec deux entreprises françaises : « Mustela », spécialisée dans les soins pour bébés, et « Kitett », spécialisée dans les tire-laits. Stéphanie Habenstein revient sur l’importance de ces partenariats : « Dans la promotion de l’allaitement maternel, Mustela est l’une des marques les plus connues des familles françaises en matière de produits de soin et d’hygiène des bébés, comme des futures et jeunes mamans et Kitett, marque de l’entreprise stéphanoise DTF Medical, imagine et conçoit en France des tire-laits adaptés aux besoins des mamans allaitantes. Notre démarche en termes de partenariats est très clair : nous nous engageons toujours avec des gens qui partagent nos valeurs, avec des entreprises qui sont alignées sur nos idées pour pouvoir parler en bien de l’allaitement maternel. Avec ces deux nouveaux partenaires, c’est une collaboration gagnant-gagnant qui se dessine. Nous sommes là pour valoriser leurs initiatives, et eux nous permettent de pouvoir être plus visibles, grâce à leurs réseaux tissés notamment avec les maternités du pays »

Un boom des téléconsultations médicales enregistré pendant le confinement à l’origine d’une nouvelle idée

La carte nationale de géolocalisation des lieux référencés par le site VanillaMilk © VanillaMilk

Troisième actualité : depuis le lancement de l’application mobile de la startup, début mars 2020, juste avant le confinement, le nombre de mamans inscrites sur sa plateforme nationale de référencement a été multiplié par trois. « Nous comptions 1 500 futures mamans, mamans allaitantes et ayant allaité au début de la période de confinement, nous sommes fières d’en réunir aujourd’hui près de 4 350 sur notre carte interactive ! » La co-directrice de VanillaMilk remarque encore : « Dans cette même période, nous sommes passés sur notre plateforme de 170 à 250 professionnels formés en allaitement maternel, répartis dans le pays. Nous avions encouragé de notre côté l’utilisation de la téléconsultation, avant même le confinement, à chaque fois que cela pouvait être possible pour que soit soulagée la future maman d’un éventuel déplacement inutile. Et les téléconsultations en matière de santé ont très bien fonctionné pendant la crise sanitaire. Cela explique en grande partie l’augmentation des membres et des professionnels aujourd’hui répertoriés sur notre site. » Elle dévoile une dernière information importante en guise de conclusion : « Je peux d’ailleurs vous annoncer que nous avons un projet qui est déjà en route : à savoir pouvoir très rapidement proposer des séances en téléconsultation réalisées par des professionnels de santé directement sur notre site internet. »

Bruno ANGELICA

Le visuel du podcast lancé par la startup "VanillaMilk" © VanillaMilk

Pour écouter le podcast : vanillamilk.fr/podcast