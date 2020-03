Amandine Habib, Renaud Capuçon, Vincent Beer-Demander : ces solistes qui jouent pour vous sur les réseaux sociaux...

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Amandine Habib, Renaud Capuçon, Vincent Beer-Demander : ces solistes qui (...)

Vincenet Beer-Demander connaît bien l’univers de Vladimir Cosma puisqu’il est le mandoliniste l’accompagnant dans tous ses concerts. Ayant collaboré avec des artistes très différents, il dévoile une facette inattendue de la mandoline à l’occasion de ce concert. (Photo Raphaël Arnaud)

Confinement oblige, plusieurs artistes ont décidé de se produire "à domicile" devant la caméra de leur téléphone pour vous offrir des moments musicaux en ces temps troublés. Ainsi la pianiste marseillaise Amandine Habib vous donne-t-elle rendez-vous sur son facebook, tous les jours en fin d’après-midi, pour une pièce de piano. Hier c’était Debussy. Amandine Habib dont nous ne saurions trop vous recommander l’écoute de son dernier CD, "Les Ondes" qui propose un dialogue musical entre Couperin et Debussy. Toujours sur sa page facebook, Renaud Capuçon interprète, parfois accompagné au piano par Guillaume Bellom, quelques unes des plus belles pièces du répertoire... Histoire d’oublier, mais est-ce possible, l’annulation du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence pour les raisons que l’on sait. Enfin, ce jeudi 26 mars au soir, à 21 heures, le mandoliniste Vincent Beer-Demander, bien connu à Marseille où il enseigne, donnera un concert en direct avec un programme consacré à Vladimir Cosma et Ennio Morricone. Ceci dans le cadre des concerts "aux notes citoyens" du Festival 1001 notes. A suivre sur les sites festival1001notes.com ou facebookfestival 1001notes. Signalons qu’une cagnotte est mise en place sur le site du festival 1001 notes pour soutenir les artistes.

M.E.