Après le Printemps Marseillais c’est l’Été pour tous les Marseillais qui vient d’être lancé

Accueil > Aix Marseille > Société > Après le Printemps Marseillais c’est l’Été pour tous les Marseillais qui vient (...)

Un été Marseillais pour toutes et tous, telle était la volonté affiché du Printemps Marseillais lors de la campagne des Municipales. Et cet été qui prend place du 1er août au 23 septembre 2020 vient d’être lancé ce 28 juillet par la maire de Marseille Michèle Rubirola accompagnée par nombre de ses adjoints et un public venu en nombre pour saluer l’initiative...

La maire de Marseille Michèle Rubirola vient de lancer au parc Longchamp "l’Eté Marseillais" (Photo Mireille Bianciotto)

Des animations pour les plus jeunes (Photo Mireille Bianciotto)

En réponse à une période de confinement aux impacts sanitaires et économiques

multiples pour les Marseillaises et les Marseillais, la nouvelle municipalité a mis rapidement en place un véritable « Été marseillais » auquel elle s’était engagée.

« L’objectif étant de permettre à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de profiter de leur ville cet été. » L’ensemble des services municipaux se mobilisent pour que les équipements publics de loisirs soient accessibles plus tard, plus régulièrement et puissent accueillir des activités culturelles et sportives dans le respect des conditions de sécurité et de santé. Du 1er août au 23 septembre 2020, Marseille s’ouvre à ses habitants et leur permet de bénéficier de ses richesses.

La maire de Marseille Michèle Rubirola dans son intervention cite Albert Camus : « Dans son essai intitulé l’Été, il dit : "On appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir, voilà tout",. Vous le voyez il n’y a rien de surhumain à agir tout de suite... », lance-t-elle avant de saluer le travail des services de la Ville, et évoquer les nouveautés de cet été "particulier "...

Les nouveautés 2020 annoncées en bref !

Bain de minuit ! Ouverture de la plage des Catalans jusqu’à 22 heures aux Marseillais et aux visiteurs. Elle sera ouverte toute la nuit du samedi au dimanche.

Les parcs publics jouent les prolongations en soirée ! Extension des horaires d’ouverture de tous les parcs municipaux jusqu’à 22h.

Piscines : plus d’ouvertures pour plus de fraîcheur ! Ouverture des piscines 7/7J de 10h à 19heures.

Le vendredi c’est Nuit aux musées ! Nocturnes gratuites, chaque vendredi dans un musée municipal.

Bouquiner au grand air ! Les bibliothèques viennent à la rencontre des lecteurs grâce aux dispositifs « Hors les murs » : « Idea Box » et « Lir’ô parc ».

A la découverte du patrimoine marseillais : tout l’été, les Marseillais peuvent découvrir gratuitement les monuments emblématiques de la ville.

L’ensemble du programme sur marseille.fr/votre-ete-marseille

En marge du lancement de "l’Été Marseillais", la maire de Marseille qui est médecin est revenue sur l’épidémie de la Covid-19 mais, insiste-t-elle : je ne veux pas que les gens soient privés de vie parce qu’il y a un virus qui circule, c’est pour cela qu’on a favorisé le plein air au maximum avec l’été marseillais et dans le respect des gestes barrières....

Jean-Marc Coppola, l’adjoint en charge de la Culture parle d’une appropriation ou une réappropriation des lieux culturels de la Ville par les Marseillais.es...

Marie Batoux, adjointe en charge de l’éducation populaire souligne que cet été marseillais est pour tous, dans tous les quartiers, avec une mise à disposition de cars pour les centres aérés, les maisons pour tous et les centres sociaux. Pour l’élue, ce dispositif d’animation doit perdurer au-delà de l’été, « on a repoussé les élections on repousse l’été » pour pallier le manque d’équipements culturels et sportifs auquel la nouvelle majorité compte s’attaquer.

Hervé Menchon, adjoint en charge de la mer, du littoral, de la biodiversité marine et des plages, revient sur l’ouverture de la plage des Catalans jusqu’à 22 heures....

Yannick Ohanessian, adjoint en charge de la sécurité aborde justement la question de la sécurité concernant la plage des Catalans qui sera ouverte jusqu’à 22 heures tous les jours et toute la nuit du samedi au dimanche. Il explique notamment que l’ensemble des services de sécurité et de prévention et de la tranquillité publique se sont rapidement mobilisés, la police municipale sera à pied d’oeuvre.

Yannick Ohanessian revient sur la mobilisation de l’ensemble des services concernés par l’Été Marseillais...

(Photo Mireille Bianciotto)

Vianey Milan est un habitant des 4/5 qui vient souvent courir au Parc Lonchamp. Il se félicite de l’annonce par le Printemps Marseillais d’une végétalisation plus importante et évoque l’importance de l’ouverture des parcs notamment dans ce contexte de la Covid...

Propos recueillis par Mireille BIANCIOTTO