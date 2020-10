Attentat de Conflans-Sainte Honorine. Fondation du Camp des Milles : "Faire de chaque horreur un point d’appui pour réapprendre la démocratie..."

Accueil > Aix Marseille > Société > Attentat de Conflans-Sainte Honorine. Fondation du Camp des Milles : "Faire (...)

A la suite de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine la Fondation du Camp des Milles appelle à « aire de chaque horreur un point d’appui pour réapprendre la démocratie et pour renforcer notre détermination à vivre libres, égaux et fraternels. » Le Site-Mémorial du Camp des Milles a été conçu, principalement pour les jeunes, non seulement comme un musée d’Histoire et un lieu de mémoire préservé, mais aussi comme un espace de culture patrimoniale et artistique et comme un "musée d’idées", un laboratoire innovant dans son contenu comme dans ses dispositifs pédagogiques. Ainsi, pour la première fois au monde, le Site-Mémorial du Camp des Milles fournit, sur un lieu de mémoire, des repères pluridisciplinaires et des clés de compréhension qui peuvent aider à être vigilant et à réagir à temps face aux crispations identitaires et aux extrémismes. Son action éducative et culturelle est destinée à renforcer la vigilance et la responsabilité des citoyens face au racisme, à l’antisémitisme et à tous les fanatismes.

Site-Mémorial du Camp des Milles (Photo archives Destimed/Philippe Maillé)

La Fondation du Camp des Milles exprime son horreur après l’attentat de Conflans-Sainte Honorine. « Nos pensées vont d’abord à la famille et aux proches et aux élèves de la victime, ainsi qu’au corps enseignant et à l’ensemble de notre nation encore une fois atteinte au cœur de ses valeurs ». Elle rappelle que « depuis l’assassinat des militaires et des enfants juifs à Montauban et Toulouse en 2012, la liste des cibles symboliques s’est allongée : Charlie, l’Hyper casher, des policiers, le Bataclan, le 14 juillet à Nice, le père Hamel, le colonel Beltrame, la Préfecture de police de Paris... L’extrémisme islamiste vise nos Libertés et les valeurs fondamentales de la République, et doit être combattu par l’éducation, la prévention et la sanction comme toutes les idéologies extrémistes qui dans l’histoire ont menacé la démocratie. Sa violence peut alimenter aujourd’hui encore l’engrenage historiquement connu des peurs, des passions et des extrémismes identitaires religieux ou nationalistes, déjà enclenché en France et très largement dans le monde. » A partir d’une analyse pluridisciplinaire des expériences tragiques de l’humanité, la Fondation du Camp des Milles propose un décryptage scientifique de cet engrenage qui peut détruire les libertés, la fraternité et la paix civile. « C’est la conscience de cet enjeu majeur qui a conduit notre peuple à se rassembler et a rejeter les amalgames après les terribles attentats de 2015. Cette résilience démocratique a permis de faire reculer, après ces attentats, et deux années de suite, l’indice d’Analyse et alerte républicaine et démocratique (AARD), développé par notre Fondation, montrait pourtant une tendance à l’augmentation continue des risques pour notre démocratie depuis 1990. Ce recul du danger nous rappelle l’utilité de nous mobiliser et de nous unir, chacun à sa place, contre les dérives extrémistes. Car l’Histoire montre que chacun peut agir, chacun peut résister, chacun à sa manière face aux idéologies et aux minorités activistes qui menacent nos valeurs démocratiques. » De son côté, la Fondation du camp des Milles agit au quotidien « vers tous les publics, par la transmission et l’éducation à la citoyenneté, contre le fléau de la radicalisation identitaire dont le camp des Milles montre jusqu’où il peut conduire et par quel processus. L’expansion d’une idéologie mortifère se combat d’abord par une éducation courageuse et tenace. Faisons de chaque horreur un point d’appui pour réapprendre une démocratie qui n’est plus connue ni reconnue par tous et pour renforcer notre détermination à vivre libres, égaux et fraternels. » Une initiative forte sera proposée à la rentrée par la Fondation du Camp des Milles à la communauté enseignante douloureusement frappée. Lors d’une cérémonie au Camp des Milles, Denise Toros Marter soulignait récemment avec force « Apprenez à vos fils ce qu’est la tolérance, afin que l’Autre aussi jouisse de sa vie ». Aujourd’hui, l’exhortation de l’ancienne déportée à Auschwitz prend tout son sens.

La rédaction