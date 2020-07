Accueil > Provence > Avec CMA CGM la Provence s’exporte à travers le monde

• Chaque année, CMA CGM exporte les produits gourmands et emblématiques provençaux. • 80 millions de flacons de parfum de la région Paca, 2 millions de bouteilles de vin de Provence, et plus de 110 000 litres d’huile d’olive arrivent chaque année aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient.

(Photo archives Destimed/R.P.)

Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, « transporte chaque année les produits provençaux à travers le monde. Huile d’olive, riz de Camargue, vins de Provence ou encore parfums de Grasse et huile essentielle de lavande arrivent ainsi aux Antilles, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Asie », rappelle le groupe via un communiqué.

CMA CGM relie la Provence au reste du monde.

« Acteur majeur des échanges économiques internationaux, le Groupe a transporté plus de 22 millions de conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds) en 2019. Il s’est particulièrement mobilisé pour l’exportation des produits provençaux. » Pour l’année 2019, la flotte CMA CGM a transporté des produits, symboles de la gastronomie provençale :

• Plus de 700 tonnes de riz de Camargue, notamment à destination des Antilles françaises ;

• Près de 2 millions de bouteilles de vin de Provence, produits à Fréjus, Orange ou Saint-Tropez, vers les États-Unis et l’Asie de l’Est ;

• Environ 110 000 litres d’huile d’olive, en particulier vers les marchés asiatiques et américains ;

• 15 tonnes de navettes, calissons et douceurs provençales vers Dubaï ;

Mais aussi, le savoir-faire de la région aux quatre coins du monde :

• 80 millions de flacons de parfum provençaux, notamment de Grasse, au Moyen-Orient ;

• 420 000 litres d’huiles essentielles, notamment l’huile essentielle de lavande vers les États-Unis et l’Asie.

CMA CGM, un Groupe attaché à Marseille et à son territoire

Depuis sa fondation à Marseille en 1978, le Groupe CMA CGM reste profondément attaché à la ville et à son territoire, point de départ de son aventure entrepreneuriale. Le Groupe y multiplie les actions pour développer la région grâce à ses services maritimes la reliant au reste du monde, à ses initiatives architecturales audacieuses avec la construction de la Tour Jacques Saadé et du « Mirabeau », ou encore à l’implication de la Fondation CMA CGM auprès du tissu associatif provençal.

À propos de CMA CGM

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique. Ses 489 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2019, ils ont transporté près de 22 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds). CEVA, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre. CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques. Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe emploie 110 000 personnes dans le monde et 2400 à Marseille où est situé son siège social.