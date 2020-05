BD. Un peu d’histoire et d’aventure en mode de vie dégradé ! par Eric Delbecque

Accueil > Culture > BD. Un peu d’histoire et d’aventure en mode de vie dégradé ! par Eric (...)

Étrange objet que Ghost War chez Soleil… Pécau et Martino nous téléportent dans la Norvège de 2030, alors que les réserves de pétrole s’épuisent et qu’une plateforme d’extraction subit l’attaque de robots armés dont personne n’arrive à percer les objectifs. L’identité de ceux qui se sont glissés dans ces exosquelettes armés restent un mystère. Un homme réussit à s’enfuir, Terry Mc Krane, et se réfugie dans une ville côtière. Les « bots » y ravagent tout et éliminent les habitants. Il y rencontre Lida, une femme de caractère décidée à résister et comprendre pourquoi les attaquants massacrent des civils et isolent la zone du reste du monde avec un système de brouillage. Ils constituent rapidement une équipe avec une bande d’enfants débrouillards exploitant, au côté de « Grand-Père », l’équipement d’une base militaire abandonnée. Après « L’aube rouge » et « Faucon Blanc », on espère connaître dans le prochain volume, « Machinen Krieg », l’origine des assaillants…

Si vous aimez l’ambiance de l’Ouest sauvage américain et que vous rêvez de vous balader à cheval, un chapeau sur la tête et un colt plaqué sur la jambe, lisez Billy The Kid. The Lincoln county War, deuxième opus de West Legends (Soleil). Vous aurez le sentiment de vous immerger dans un bon vieux film de John Ford ! L’ambiance est travaillée et un effort particulier de réalisme donne à la BD la force nécessaire pour convaincre. Le graphisme manque un peu de légèreté mais l’histoire, suffisamment charpentée, fait passer un bon moment.

Pour un peu de poésie, rendez-vous dans les pages de l’insolite récit de Mobidic : Le culte de Mars (Delcourt). Dans un futur apocalyptique où les membres les plus fortunés de l’espèce humaine ont déserté la Terre pour la planète Mars, les survivants régressent de génération en génération et oublient le savoir accumulé par leurs ancêtres. Au milieu de ce chaos, Hermès, un jeune homme plein d’enthousiasme et de foi dans la connaissance, bat la campagne afin de rassembler le plus possible d’informations dans une « encyclopédie du savoir oublié ». Lors de son périple, il rencontre une jeune fille qui va l’amener à voir se confronter deux visions de l’avenir de l’humanité… Un conte d’une grande sensibilité servi par des couleurs délicates et une proposition graphique épurée mais riche d’émotions et de force.

La princesse du soleil invincible, le tome 2 de la série Les trois Julia, dans la collection « Les reines de sang » (Delcourt), poursuit l’histoire de l’arrivée au pouvoir, dans l’Antiquité romaine, de l’empereur Héliogabale. S’y dévoilent les stratégies de la famille des Sévères, qui ouvre le IIIe siècle après Jésus-Christ. On se laisse guider facilement par l’intrigue, bien tournée par les trois auteurs (Blengino, Sarchione, Georges). La qualité du dessin sert la crédibilité des personnages et nous rend présente sans difficulté cette époque charnière de l’Empire romain durant laquelle l’Orient et ses cultes influencèrent profondément la ville éternelle. Les passions d’hégémonie se croisent et s’entrechoquent dans cet assez fidèle miroir des luttes pour le trône qui caractérisent fortement l’ère « syrienne » du régime impérial. Une agréable initiation à l’histoire antique !

Si vous achetez Les Légendaires pour vos enfants, puis les lisez en toute discrétion, vous serez donc tentés de jeter un œil à la version manga de la célèbre équipe de héros/aventuriers du monde d’Alysia. Changement de format au programme des Légendaires Saga (tome 1, Delcourt/Tonkam), ainsi qu’un espace plus large offert aux scènes d’action : ces nouveautés donnent une dynamique différente à l’épopée de Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia. Les cinq justiciers aux pouvoirs magiques et aux extraordinaires capacités investissent une nouvelle forme d’expression !