Bilan des contrôles routiers menés à l’occasion du premier week-end des vacances d’hiver dans les Bouches-du-Rhône

Accueil > Aix Marseille > Société > Bilan des contrôles routiers menés à l’occasion du premier week-end des (...)

(Photo Hagay Sobol)

Gendarmes et policiers ont procédé à 3 150 dépistages d’alcoolémie, 124 dépistages de stupéfiants et relevé 67 infractions relatives à une conduite sous l’emprise d’un état alcoolique (contraventions et délits), 29 infractions pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, 1 008 infractions liées à la vitesse, 51 infractions liées au non-port d’équipements (ceinture, casque), 151 infractions relatives à des comportements dangereux et 290 autres infractions au code de la route. Une attention toute particulière a été portée aux comportements dangereux et aux infractions à l’origine des accidents, ainsi qu’à ceux qui en aggravent les conséquences : vitesse excessive ou non-maîtrisée, téléphone au volant, non-respect de stop, de feu rouge, franchissement de ligne continue et conduite sous l’influence d’alcool et de stupéfiants. Les infractions relatives à l’alcool, aux stupéfiants et à la vitesse ont entraîné 83 rétentions administratives du permis de conduite. 24 accidents corporels ont été constatés causant 2 tués et 30 blessés. En cette période de vacances d’hiver durant laquelle les flux de circulation sont importants, le Préfet de Police appelle les usagers à faire preuve de prudence et à adopter un comportement responsable sur les routes. « Le nombre d’infractions liées à la vitesse, notamment, est particulièrement élevé. Il est symptomatique du comportement de nombreux conducteurs qui s’affranchissent des règles. Le week-end dernier, le peloton Autoroutier d’Aubagne a intercepté un homme à la vitesse de 204 km/h pour une limitation à 110km/h sur l’autoroute A52. Il était également positif au cannabis. Son permis lui a été retiré et sa moto a fait l’objet d’une immobilisation administrative. »

La rédaction