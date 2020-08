Bilan du Festival de piano de La Roque d’Anthéron 2020 : une édition pas comme les autres pour une émotion partagée par tous.

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Bilan du Festival de piano de La Roque d’Anthéron 2020 : une édition pas comme (...)

René Martin, Marie-Claude Alcaraz et Jean-Pierre Onoratini qui, à la tête du Festival de piano de La Roque, ont accompli en cette édition 2020 de véritables miracles. © Christophe Grémiot

« Ce que l’on retiendra avant tout de cette édition 2020 , confie Marie-Claude Alcaraz, la vice-présidente du Festival de piano de la Roque d’Anthéron, ce sont les mercis du public et de tous les artistes invités ». En effet ces derniers qui n’avaient pas joué devant des spectateurs depuis le confinement, dont certains commençaient à désespérer de l’avenir, rayonnaient de bonheur dans les allées du Parc Florans où se tenait la manifestation. De joie et de gratitude aussi à l’égard de René Martin, le Directeur artistique qui a bâti le programme contre vents et…Covid-19, et de l’ensemble des organisateurs, bénévoles compris dont le dévouement et l’investissement furent absolus. Gratitude allant jusqu’à l’acceptation par tous de revoir leurs cachets à la baisse, étant rémunérés en fonction de la jauge réelle. On a déjà signalé ici la qualité des prestations de ces pianistes ou artistes à instruments à cordes qui firent oublier pour une saison les orchestres habituellement inscrits au programme. On ajoutera que la distanciation physique contribua à rendre le Festival plus intense que d’habitude au niveau de l’écoute. René Martin de raconter : « Des gens sont venus nous dire qu’ainsi disposés avec une jauge réduite et des conditions de sécurité maximales, on avait l’impression d’être dans des soirées entre amis où l’on jouerait pour chacun d’entre-nous ».

Le témoignage du Président Jean-Pierre Onoratini

Jean-Pierre Onoratini le Président du Festival, très ému et satisfait que tout se soit très déroulé a tenu à remercier lui aussi chaque acteur présent sans qui rien ne fut possible : « Les dernières notes du Festival ont retenti dans le Parc du Château de Florans, lança-t-il, et je souhaite vous associer à la réussite de cette édition si particulière et si belle. Vous dire également ma fierté pour le travail accompli et tout le chemin parcouru depuis ces quelques mois difficiles, jalonnés d’incertitudes, de batailles, d’inquiétudes. Je salue le talent, la force, la créativité de notre directeur artistique, René Martin, d’avoir relevé le challenge en proposant de nouvelles formes de rencontres avec le public. J’exprime mon immense reconnaissance à toutes les équipes pour leur remarquable réactivité, leur professionnalisme et leur investissement sans relâche pour préparer en un temps record cette édition. Merci à tous les bénévoles qui ont répondu présents et se sont mobilisés chacun à leur poste. Merci aussi à tous les partenaires publics et privés de nous avoir suivi et accompagné. Cette édition n’aurait pas vu le jour sans eux. Je n’oublie pas les Amis du Festival, Donateurs, Bienfaiteurs qui ont renouvelé leur soutien si précieux au Festival. À vous cher public, je dis un immense merci d’avoir été là, fidèle, enthousiaste. Vos applaudissements et vos témoignages nous ont portés et ont encouragé à la fois les artistes et l’ensemble des équipes tout au long du festival. Bravo aux artistes, pour ces moments sublimes de communion avec le public. Un parfum d’anniversaire flotte déjà dans l’air pour la prochaine édition dont la préparation est déjà en marche. La 41e édition du Festival se tiendra du 23 juillet au 18 août 2021.Gardons le lien et souhaitons-nous le meilleur pour l’avenir », a-t-il conclu non sans avoir précisé que si les 40 ans n’ont pas été fêtés par pudeur lors d’une cérémonie officielle, la prochaine édition qui sera sobre de ce côté-là rappellera que le Festival est toujours bien vivant. Les concerts de 10 heures, de 17 heures, hommage à Beethoven, artistes au sommet tels que Renaud Capuçon, Arcadi Volodos, Lucas Debargue, Alexandre Kantorow, Nelson Goerner, Nicholas Angelich, Nathanaël Gouin, Jean-Efflam Bavouzet, et David Grimal, taux de remplissage de 90% . Ce fut une fête et un vibrant hommage au spectacle vivant. Contre vents et Covid-19, disait-on mais avec les cigales du Parc Florans et un cœur immense qui battait dans la poitrine de tous ceux qui voulurent que La Roque soit debout ! Et qui de fait firent le bonheur des spectateurs conquis.

Jean-Rémi BARLAND