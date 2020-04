Accueil > Sports > [Billet ] Coronavirus - Ligue 1 : Au nom du fric et du virus

Entre l’inquiétude de ne pas recevoir les droits télés des diffuseurs et les différentes hypothèses de reprise du championnat, les présidents des clubs de Ligue 1 passent leurs journées en visio-conférences. Reprendre ou ne pas reprendre les entraînements, jouer ou ne pas jouer dans des stades vides ou pleins ; ils imaginent avec les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel tous les scénarios possibles pour terminer la saison 2019-2020. Car il y a, au terme de la 38e et dernière journée de compétition, des droits télés importants à encaisser qui permettent aux clubs de payer les charges et les salaires. Cosigné par 45 groupes de supporters, un communiqué publié lundi dernier précise qu’« il n’est pas envisageable que le football reprenne prématurément et à huis clos. Il doit reprendre quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies. Le football joué dans les conditions actuelles serait un football de honte qui ne peut pas se passer de l’argent des diffuseurs ». A l’heure où chaque soir, le directeur général de la santé fait le bilan chiffré des morts dans les hôpitaux et les Ehpad, les présidents des clubs font leur comptabilité et mettent la pression sur Canal + et Bein Sports. Un peu de décence Messieurs, il sera toujours temps de rejouer au football quand le virus nous aura quittés.

Gilbert DULAC