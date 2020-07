Accueil > Aix Marseille > Politique > [Billet] Municipales à Marseille : mon général, mon général...

Le Général David Galtier aux côtés de Martine Vassal (Photo archive Mireille Bianciotto)

Disons le tout de suite, le général Galtier est un homme remarquable dont la carrière au sein de la gendarmerie l’a été tout autant. Raison pour laquelle ses débuts en politique tête de liste Les Républicains dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille ont de quoi laisser pantois. L’homme doit sa victoire au retrait du Printemps Marseillais dans ce secteur, où il était candidat, pour faire barrage au Rassemblement National (RN) et au maire sortant le sénateur Stéphane Ravier. Un retrait efficace puisqu’il a permis la victoire du général Galtier. Point de remerciements de ce dernier, cela peut s’entendre mais ne voilà-t-il pas que sous sa signature sort un communiqué titré : Le Printemps Marseillais est décidément prêt à toutes les combines. On peut ainsi lire : « Voilà qu’après avoir maintenu son candidat contre Samia Ghali et ses colistiers au second tour de l’élection municipale de dimanche dernier dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille, le Printemps Marseillais leur fait la cour pour trouver une planche de salut à l’occasion du 3e tour qui se déroulera samedi. Moi, qui, avec mes colistiers, me suis battu et ai vaincu le Front National (lire RN) qui entachait les 13e et 14e arrondissements voisins, reste pantois devant le culot de Madame Rubirola et de ses camarades qui, après avoir pris le risque de faire élire le Front National et voulu écarter Samia Ghali du 8e secteur de notre ville, osent aujourd’hui l’appeler à les rejoindre.

Acculés, avec un nombre équivalent de voix au Conseil municipal que Martine Vassal et notre famille républicaine, voilà Madame Rubirola et son attelage hétéroclite et improbable prêts à tout pour l’emporter. Cette seule volonté de victoire à leur profit et non dans l’intérêt des Marseillais laisse entrevoir les prémices d’une gouvernance à vue et sans grande ambition pour Marseille. Le Printemps Marseillais est décidément prêt à toutes les combines. Ce n’est en tous cas pas la cohérence de leurs actes et la force des convictions de Madame Rubirola et de ses camarades qui en sortiront vainqueurs. Je suis persuadé que Samia Ghali et ses colistiers ne seront dupes de ces manœuvres et des véritables intentions qui animent ceux qui, hier encore, leur promettaient de les expulser de leur mairie de secteur et des quartiers pour lesquels nous partageons une ambition commune ». David Galtier, vous avez trop d’étoiles pour sombrer dans les ténèbres.

Michel CAIRE