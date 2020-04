Accueil > Ailleurs > Politique > Billet : Quoi ? Quand ?

Il est des événements qui nous tombent dessus et dont on ignore tout. On ignore quoi et quand cela risque d’arriver. Il s’agit, dans ce cas d’une inconnue inconnue. Double inconnue. Mais il est des événements que l’on connaît mais on ignore quand ils adviendront. On a alors affaire à une inconnue connue. La pandémie fait partie de la seconde catégorie. Les spécialistes des maladies infectieuses ont souvent alerté la population et les pouvoirs publics quant à l’apparition d’un virus qui sera à l’origine d’une pandémie, sans dire à quelle échéance. Le propre du politique est de se préparer à l’irruption brutale d’inconnues connues, comme une épidémie ou une attaque terroriste. Ne pas se préparer est une faute.

Pr. Gilbert BENHAYOUN