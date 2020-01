Blocage des dépôts de la métropole : la collecte des déchets fortement perturbée à Marseille

Accueil > Aix Marseille > Société > Blocage des dépôts de la métropole : la collecte des déchets fortement (...)

La métropole Aix Marseille Provence annonce dans un communiqué qu’« à la suite du blocage des dépôts par des grévistes de la CGT extérieurs aux agents de la Métropole, la collecte des ordures ménagères a été fortement perturbée cette nuit à Marseille, et le restera aujourd’hui en raison du maintien de ce blocage qui empêche les agents métropolitains d’exercer leurs missions de service public. » Ainsi la collecte est fortement réduite dans le centre-ville de Marseille, seuls quelques petits engins ayant pu être maintenus en service. Dans les 2e, 3e, 14e, 15e et 16e arrondissements, la collecte est réalisée dans les conditions normales. « Nous demandons au Préfet de police des Bouches-du-Rhône de faire évacuer les accès aux centres de transfert et garages bloqués par des militants de la CGT, empêchant nos agents de procéder à la collecte des déchets à Marseille. Si la grève est un droit, le blocage est une infraction. Le désordre doit cesser », fustige Monique Cordier, vice-présidente du Conseil de Territoire Marseille-Provence. Dans l’hypothèse où ces blocages devaient se poursuivre et pour limiter les nuisances, le Conseil de Territoire Marseille-Provence invite « les Marseillais habitants dans les secteurs concernés à maîtriser leurs productions de déchets pour éviter d’encombrer la voie publique. »