Bouches-du-Rhône : bilan des contrôles routiers de la Saint-Sylvestre

(Photo Hagay Sobol)

À l’occasion du jour de l’an, du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, les forces de l’ordre ont renforcé leur vigilance sur le réseau routier départemental. Au cours de cette soirée, 4 accidents corporels ont été constatés faisant 4 blessés. 421 policiers et gendarmes ont été mobilisés sur 204 points de contrôles et opérations de surveillance pour veiller à la sécurité des usagers de la route. Une attention toute particulière a été portée aux comportements dangereux et aux infractions à l’origine des accidents, ainsi qu’à ceux qui en aggravent les conséquences : vitesse excessive ou non-maîtrisée, téléphone au volant, non-respect de stop, de feu rouge, franchissement de ligne continue et conduite sous l’influence d’alcool et de stupéfiants. Les forces de l’ordre ont procédé à 2 178 dépistages d’alcoolémie, 77 dépistages de stupéfiants et relevé : 82 infractions pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, 11 infractions pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. 520 contrôles de vitesse ont été réalisés qui ont permis de constater : 83 infractions liées à la vitesse, 6 infractions liées au non-port d’équipements (ceinture, casque), 23 infractions relatives à des comportements dangereux (franchissement feu rouge, ligne continue, téléphone tenu en main, etc.), 6 infractions pour contrôle technique, 72 autres infractions au code de la route. Les infractions relatives à l’alcool, aux stupéfiants et à la vitesse ont entraîné 35 rétentions administratives du permis de conduire.