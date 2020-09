Bouches-du-Rhône : le Préfet Mirmand présente les mesures pour lutter contre la propagation de la Covid-19

Accueil > Aix Marseille > Société > Bouches-du-Rhône : le Préfet Mirmand présente les mesures pour lutter contre (...)

Christophe Mirmand, Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône vient de présenter le plan de lutte contre la Covid-19 (Photo Mireille Bianciotto)

Protéger la population, concilier lutte contre l’épidémie et reprise de la vie quotidienne et diffusion la plus large à la population des messages de protection contre la Covid-19, tels sont les trois axes du plan pour Marseille et les Bouches-du-Rhône présenté par Christophe Mirmand, le Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un Préfet qui devait alerter sur la situation mettant en exergue un taux d’incidence de plus de 300 pour 100 000 dans certaines zones du département, le taux moyen étant de 212 pour 100 000 dans le département. Les Bouches-du-Rhône prennent ainsi la tête du peu envieux classement des départements « où la situation est la plus défavorable ». Face à cela, il indique que la Foire de Marseille est annulée tout comme les journées du patrimoine ou la fête des voisins. Les bars, restaurants, cafés pourront rester ouverts dans un respect strict des gestes barrières (heures de fermeture de 0h30 à 6 heures), avec interdiction de consommation debout. Les consommations partagées de type pipe à chicha sont également interdites tout comme les soirées dansantes dans les établissements recevant du public. Par ailleurs tous les événements de plus de 10 personnes doivent être déclarés en préfecture ou sous-préfecture. Il est interdit de diffuser de la musique amplifiée sur la voie publique susceptible de générer des rassemblements. Dans les communes où le taux d’incidence est supérieur à 100 cas positifs pour 100 000 personnes : interdiction de tout événement rassemblant plus de 1 000 personnes, interdiction de rassemblement statique de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins, plages et plans d’eau. Concernant le port du masque, il est obligatoire dans toutes les communes des Bouches-du-Rhône : sur les marchés, aux abords des commerces et établissements scolaires (jusqu’à 50 mètres aux alentours), sur les espaces extérieurs des zones commerciales, dans les transports en commun, dans les espaces d’attente de transports en commun terrestre, fluvial ou maritime. Dans les communes où le taux d’incidence est supérieur à 100 cas positifs pour 100 000 le port du masque est obligatoire de 6 heures à 2 heures sur tout le territoire de la commune. Enfin, concernant les personnes âgées, des mesures du plan "canicule" sont réactivées : appels quotidiens, portage de repas. Dans les Ehpad, les tests sont obligatoires pour les nouveaux personnels ou au retour de congés, et les visites sont limitées à une par jour de deux personnes maximum (dans tous les établissements du département).

Michel CAIRE

Plus d’info et retour sur les interventions dans l’article à venir