Brasserie 1860 : le palais enfin coté à la Bourse...

Jean-David Cohen, président de HCB Group et Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP ont inauguré ce 10 septembre "1860 Le Palais" © CCIAMP

Julien Raynaud, l’artiste qui a mis son talent au service de la pâtisserie notamment celle du chef Franck Chavroze © Michel Caire

« Pourquoi une inauguration ce 10 septembre ? Parce que c’est le 10 septembre 1860 que le Palais de la Bourse a été inauguré », explique Jean-Luc Chauvin qui rappelle toute l’importance qu’il a accordé, dès son élection, à la création d’un tel lieu : « Ce n’était pas imaginable le Parlement de l’économie, la Maison des 105 000 entreprises du territoire ne bénéficie pas d’un tel espace. Nous y avons remédié. Au-delà, avec cette implantation, nous souhaitons contribuer à la revitalisation du centre-ville ». Jean-David Cohen avoue aimer ce Palais de la Bourse : « J’aime ce lieu, j’avais envie de retrouver l’esprit des salons de thé d’antan, d’avoir un esprit convivial tout en étant connecté. Nous voulons conjuguer travail et détente ». Et l’aménagement de l’établissement sait parfaitement conjuguer ces deux temps, ces deux impératifs. Tout comme la carte qui se veut simple, et qui sait être savoureuse en travaillant à partir de produits de saison tout en cultivant la légèreté (avec un plat du jour à 17,50 euros) : « Nous n’oublions pas que nous sommes sur un lieu de travail, de réunion ». Ce qui n’enlève rien à la créativité, tout autant en cuisine qu’en pâtisserie comme en témoigne « La forêt blanche », création 2020 qui allie les talents du chef pâtissier Franck Chavroze et de l’artiste Julien Raynaud qui raconte : « Nous sommes amis, un jour il m’a dit que ce serait sympa que nous unissions nos talents. Il m’a fait goûter sa création et, à partir des saveurs, j’ai réalisé mon dessin ». Et la recette fonctionne. L’établissement a donc ouvert ses quelques 700 m² entre intérieur et terrasse, en août, il tourne entre 180 et 200 repas par jour. « Nous avons suffisamment d’espace pour ne pas bousculer les gens », indique Jean-David Cohen qui ne manque pas d’évoquer la majestueuse table présidentielle « qui peut se couper en deux et qui permet la tenue de visioconférence ». Puis de préciser que l’établissement est ouvert tout au long de la semaine, de 7h30 à 23h, avec un service restauration de 11h30 à 15h et de 18h30 – 21h30, pour une fermeture à 23 heures. Enfin, Jean-David Cohen se félicite, avec cette ouverture, d’avoir créé une cinquantaine d’emplois : « et je suis particulièrement heureux de voir que toute la direction provient de notre formation interne ».

Michel CAIRE