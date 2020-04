Calanques Classique, Voiles du Vieux-Port : Les régates classiques de la saison 2020 au départ de Marseille sont annulées

Accueil > Sports > Calanques Classique, Voiles du Vieux-Port : Les régates classiques de la (...)

En raison des difficultés liées à la situation actuelle, et en accord avec Frédéric Berthoz, le président de l’Association Française des Yachts de Tradition, le président de la Société Nautique de Marseille Pierre Sathal et ses équipes d’organisation à terre et sur l’eau ont été contraints d’annuler les deux régates prévues pour les bateaux classiques à Marseille.

Photo/Affiche : Piérick Jeannoutot-Zen Studio

Jusqu’à maintenant programmée du 22 au 24 mai, la Calanques Classique, dont l’édition 2020 vient d’être officiellement annulée, est une régate à part. Rendez-vous enchanteur de début de saison pour les équipages des bateaux de tradition, elle a l’originalité de proposer à sa flotte une épreuve itinérante à destination d’un port situé à l’est de Marseille, donnant lieu à une navigation toujours spectaculaire à raser le parc des Calanques au cœur du printemps. L’événement est notamment l’occasion de voir naviguer en course des pépites parfois centenaires du pôle tradition de la Société Nautique de Marseille, comme des clubs avoisinants. L’édition 2020 était prévue à Sanary, en partenariat avec la Société Nautique de Sanary et la ville de Sanary, un retour pour la deuxième année dans ce ravissant port varois qui avait déjà accueilli la manifestation il y a plusieurs années.

Photo/Affiche : Piérick Jeannoutot-Zen Studio

Épreuve de prestige au cœur du Vieux Port et dans les rades de Marseille, la 15e édition des Voiles du Vieux Port était également inscrite au calendrier de l’Association Française de Yacht de Tradition (AFYT) du 19 au 21 juin, jusqu’à son annulation pour la saison 2020. Depuis 2018, c’est la Société Nautique de Marseille qui assure la continuité de l’organisation de ces régates ouvertes aux voiliers classiques pour le plus grand bonheur des passionnés comme du public, nombreux à cette période de l’année, qui peuvent voir à cette occasion des unités d’exception mettre le cap sur la cité phocéenne pour trois jours de magie hors du temps. L’alchimie est effectivement saisissante entre le site riche de plus de 2 600 ans d’histoire du Vieux Port, la minéralité des rades et la beauté intemporelle des bateaux des catégories Époque (avant 1950) et Classiques (après 1950 et jusqu’en 1976) qui mêlent le bois et le cuivre le long des pontons au retour de régates à couper le souffle sur le futur plan d’eau des JO 2024.

Source Société nautique de Marseille