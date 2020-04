Camp des Milles. Rendez-vous virtuel pour la Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation ce dimanche 26 avril à partir de 10h50

Accueil > Aix Marseille > Société > Camp des Milles. Rendez-vous virtuel pour la Journée Nationale du souvenir (...)

A l’occasion de la Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation ce dimanche 26 avril, le Site-mémorial du Camp des Milles propose un rassemblement à distance mais en direct pour une minute de silence et la retransmission d’une cérémonie symbolique et privée à 11 heures dans l’enceinte du Mémorial sur facebook.campdesmilles.org - Cette cérémonie sera précédée de la diffusion d’un message de Serge Klarsfeld à 10h50. Et une e-conférence sur les enseignements d’Elie Wiesel sera proposée à 17h30