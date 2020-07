DIR Méditerranée : Campagne de prévention en faveur de la sécurité des agents des routes

Accueil > Aix Marseille > Société > DIR Méditerranée : Campagne de prévention en faveur de la sécurité des agents (...)

Panneaux et camions accidentés dans le cadre de la campagne de prévention en faveur des agents des routes © DIR Méditerranée

Dans le cadre du lancement par le ministère de la Transition écologique et solidaire de la campagne de prévention « Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger », la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Méditerranée décline localement cette action de sensibilisation sur le réseau routier dont elle a la gestion. En effet, elle a décidé de compléter la diffusion nationale de messages à la radio et sur les réseaux sociaux, en déployant plusieurs supports d’affichage le long de son réseau et à des endroits stratégiques. Des panneaux d’affichage invitant les usagers de la route à être attentifs, ont ainsi été installés en bordure de ses routes, dans les neuf départements de sa circonscription. Cette sensibilisation est renforcée aux portes de Marseille par l’affichage sur trois panneaux à certaines entrées des autoroutes A55 et A50, de ces mêmes illustrations. Enfin, la DIR Méditerranée a installé -pour la période estivale- l’un de ses fourgons accidentés sur l’Aire des Cantarelles, sur la RN 113 près d’Arles, pour faire réagir les vacanciers. Le camion est accompagné de deux panneaux pédagogiques, rappelant les chiffres suivants : 9 000 agents travaillent quotidiennement sur les réseaux routier et autoroutier de l’État. Ils y réalisent près de 800 000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir le réseau, sécuriser des zones d’incidents ou assurer la viabilité hivernale.

Entre 2014 et 2019 :

→ + 23 % d’accidents sur zones de chantier ou d’intervention sur le réseau routier national ;

→ 180 blessés et 5 tués parmi les agents des routes ;

→ 440 blessés et 15 tués parmi les usagers ;

Tous ces moyens sont mis en œuvre pour sensibiliser et responsabiliser les usagers à la sécurité sur les zones de chantier et d’intervention.

« À l’approche d’un chantier ou d’un véhicule d’intervention, adaptez votre comportement sans attendre ».