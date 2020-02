Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Carnaval de Nice 2020 : Fashion week du 15 au 29 février

Nice sera la Capitale Mondiale de la Mode du 15 au 29 février 2020, avec la 136e édition du carnaval qui aura pour thème cette année « Roi de la Mode ». Les festivités et les temps forts de cette nouvelle édition, les dessins des chars du Roi et de la Reine ainsi que les résultats de l’élection de la Reine du Carnaval 2020 et de ses dauphines ont été dévoilées. Un reine donc Jessica Paolino, 22 ans, étudiante en 5e année de chirurgie dentaire, une première dauphine, Eden Cathline et la seconde dauphine Valentine Feral.

Affiche officielle du Carnaval de Nice

Le Carnaval de Nice est un événement connu internationalement qui s’appuie sur un savoir-faire ancestral qui se transmet de générations en générations par les carnavaliers. Le maire de Nice, Christian Estrosi tenait à souligner que « tous les chars sont créés à Nice, par des artistes niçois ». Rappelle que le Carnaval est « un atout majeur pour notre territoire, la manifestation la plus importante de la Côte d’Azur en hiver, un des trois plus grands Carnavals au monde avec plus de 30 M€ de retombées économiques pour le territoire. Une manifestation créatrice d’emploi avec 1 800 personnes qui travaillent autour de l’événement ». Un carnaval qui bénéficie de 25 partenaires, dont l’Oréal Professionnel et son ambassadrice Flora Coquerel (Miss France 2014). Un partenariat rendu possible par le thème de cette année : la mode. Un succès populaire impressionnant avec quelque 200 000 visiteurs en 2019. Ils seront encore plus nombreux cette année : « L’état des réservations/ventes fait apparaître une augmentation globale de 20% ». Un carnaval, poursuit Christian Estrosi, qui est en régie directe par la Ville depuis 2019. « Ce qui a permis une mutualisation des services avec une équipe dédiée uniquement au carnaval, mais aussi de travailler sur des partenariats et des financements extérieurs. Et le call center du carnaval que nous avons créé l’an dernier a répondu à plus de 1 500 questions depuis janvier ».

La Fashion Week du Carnaval 2020

© nicecarnaval.com

Du 15 au 29 février 2020, le « Roi de la Mode » régnera sur la 136e édition du Carnaval de Nice : 17 chars rendent hommage à la mode sous toutes ses coutures, 16 chars seront présents pour les batailles de fleurs, 17 troupes du monde entier se produiront place Masséna. Le char de la Reine met en scène une Reine aux allures de proue dominant et protégeant Nice. Elle porte un costume traditionnel Niçois et une capeline ornée de symboles de la Ville : le soleil, la mer et des bâtiments emblématiques. Le char du Roi de la Mode rend hommage aux « petites mains » et à travers elles à la richesse de notre savoir-faire. Sa couronne est ornementée des outils de couture indispensables à la réalisation des chefs-d’œuvres qui défilent sur les podiums. Les tribunes et les files d’attente seront animées de l’ouverture des portes à la fin de l’événement par une troupe : les Falabracs du Roy. Elle sera composée de plus de 80 artistes de tous horizons, danseurs, acteurs, animateurs équipés de canons à confettis, ballons, banderoles et distribuant des bonbons pour jouer avec les petits et les grands. Toute la Ville de Nice sera aux couleurs du Carnaval. 4 défilés de mode haut en couleur auront lieu dans les quartiers, en lien avec les associations de commerçants et les boutiques : Place Magenta, le 14 février de 12h à 14h00, Gare du Sud, le 18 février de 12h à 14h00, Place Rossetti, le 25 février de 12h à 14h00 et Place du Pin, le 28 février de 18h à 20h00. Par ailleurs la grande braderie du Carnaval se tiendra les 20, 21 et 22 février. Tandis que le concours de la plus belle vitrine des commerçants se poursuit jusqu’au 13 février. Pour les plus jeunes, les bibliothèques organiseront des ateliers de création de masques, et la Maison de l’Environnement un Eco-Carnaval avec des ateliers de recyclage artistique. Un atelier maquillage aura également lieu le 19 février de 9h30 à 11h30 sur la coulée verte, au niveau des jeux. L’Atelier Cuisine Niçoise enseignera la recette des ganses. De nombreux et nouveaux produits dérivés du Carnaval seront en vente à la Maison de Nice ainsi que dans l’enceinte du Carnaval. Des événements pour redécouvrir le patrimoine et le savoir-faire niçois se déroulent pendant cette période et notamment plusieurs expositions : sur « Fleurs et Carnaval » aux Archives Nice Côte d’Azur, sur « Roi de La Mode » à la bibliothèque Raoul Mille du 8 février au 15 mars mais aussi sur la coulée vert, avec 42 affiches de carnaval réalisées par les enfants accueillis dans les structures de la petite enfance. Et, comme chaque année, des animations et défilés auront lieu dans tous les quartiers de la ville : Las Planas le 17 février, Ariane, le 19, Bon Voyage le 20, Saint-Roch le 24, Wilson le 25, Nice Nord le 27 et Nice Ouest le 1er mars.

« La sécurité des milliers de spectateurs est au centre des préoccupations »

Christian Estrosi déclare que « la sécurité des milliers de spectateurs est au centre de nos préoccupations », avec un site unique pour les corsos carnavalesques et les batailles de fleurs complètement clos et ceinturé de panneaux occultant, de nombreux portiques de sécurité contrôlés par des agents privés. L’accréditation de tous les participants au Carnaval est annoncée tout comme la présence d’agents du Service Sécurité Evénementielle pour la détection de comportements, de véhicules ou d’individus suspects. Des contrôles et briefing quotidien des personnels des sociétés de sécurité auront lieu. Des policiers municipaux seront sur le terrain et au CSU et 200 agents de sécurité privée seront répartis sur l’ensemble du périmètre. Et de remercier les services de l’État « qui nous accompagnent pour garantir la sécurité du Carnaval ». Christian Estrosi précise : « Malgré des mesures de sécurité renforcées, nous maintenons le budget à 6 M€ ».

Michel CAIRE

Les tarifs sont de 26€ en tribune /12€ promenoir (zone A)/ 5€ promenoir (zone B). Possibilité de forfait 2 spectacles en tribune - hors samedi (1 bataille de fleur + 1 corso carnavalesque). Mais c’est gratuit pour les personnes entièrement déguisées. Nouveauté cette année : la gratuité pour les personnes détentrices d’une carte d’invalidité. Plus d’info et billetterie : nicecarnaval.com