Catastrophe de Beyrouth : La Région Sud soutient l’opération "Un bateau pour le Liban" du groupe CMA-CGM

Engagée dans des partenariats de coopération anciens et fructueux avec plusieurs collectivités territoriales libanaises, et porteuse aux côtés de neuf autres Régions de France d’un fonds urgent de soutien au Liban, « c’est tout naturellement que la Région Sud soutient concrètement cette opération majeure. »

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président de Régions de France déclare dans un communiqué : « Nous sommes en lien direct avec la famille Saadé depuis que la catastrophe a eu lieu, et je tiens personnellement à assurer le groupe CMA-CGM du soutien inconditionnel de la Région Sud. Nous fournirons dans le cadre de ce transport 30 000 masques chirurgicaux pour permettre aux forces de secours d’intervenir dans les meilleures conditions sanitaires possibles, ainsi que 5 000 masques FFP2 pour les personnels soignants mobilisés sur place. En parallèle, la Région a mis en relation le groupe avec l’Ordre de Malte et Acted, qui feront partie des bénéficiaires de cette formidable initiative. Nous entretenons avec ces deux structures fiables et reconnues des relations de travail depuis de longues années et pouvons compter sur l’efficacité de leur action sur place. Je veux remercier tous ceux qui ont rendu possible ce formidable effort en faveur du peuple libanais, et appelle toutes les forces vives de notre territoire à y apporter leur concours dans les heures et les jours qui viennent ».

