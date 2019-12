Centre Fleg de Marseille. Projection du documentaire de Yves Azeroual "Islamogauchisme, la trahison du rêve européen" suivie d’un débat ce lundi 16 décembre à 19h30

Accueil > Aix Marseille > Politique > Centre Fleg de Marseille. Projection du documentaire de Yves Azeroual (...)

Le Crif Marseille-Provence et le Centre Fleg proposent ce lundi soir à 19h30 la projection de « Islamogauchisme, la trahison du rêve européen » un documentaire écrit et réalisé par Yves Azeroual, ex rédacteur en chef et fondateur d’I télé et de Secrets d’histoire. La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur.