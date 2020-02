Accueil > Sports > Championnats Nationaux : Aubagne prétendant à la montée

En National 2, les spectateurs du match opposant l’OM à Jura Sud au stade Le Cesne ont suivi une opposition riche en buts. Les jeunes Olympiens ont battu les Jurassiens (5-4). Neuf buts et un score qui rappelle le score d’un certain OM-Montpellier en 1998. Endoume qui lutte pour le maintien s’est incliné à Hyères (3-0). Courte défaite de Martigues à Grasse (1-0). Vendredi soir, Marignane Gignac s’était donné une bouffée d’oxygène en venant à bout de Nîmes (2-1). En National 3, en s’imposant dimanche à Villefranche Saint-Jean Beaulieu (3-2), l’Athlético Marseille a confirmé sa première place. Samedi, Aubagne s’était imposé à Cannes (1-0). Les Aubagnais prennent la deuxième place à trois points des Marseillais. Istres décline en perdant à Parsemain face à Mandelieu (1-0). En bas du classement, Côte Bleue bat Lucciana qui fut leader (2-0) et Gémenos s’impose au stade Delestrade contre Balagne (2-0).

Gilbert DULAC