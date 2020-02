Accueil > Sports > Championnats Nationaux : Endoume prend sa revanche

En National 2, sévèrement battu au match aller (4-1), les Endoumois ont nettement dominé l’OM au stade Roger Lebert (3-0). Ce succès précieux permet aux joueurs du Président Michelucci d’être quatorzième et premier non relégable. Dans l’autre derby de la journée, Martigues a battu Marignane Gignac au stade Francis Turcan (2-1). En National 3, large défaite de Gémenos en Corse, face à Lucciana (5-0). La réserve de l’AC Ajaccio est venue à bout d’Istres (2-1). Même score pour Aubagne contre Villefranche Saint-Jean Beaulieu au stade De Lattre (2-1). Court succès de l’Athlético Marseille devant l’EUGA Ardziv à La Martine (1-0). Malgré la défaite concédée samedi dernier à Mandelieu La Napoule en match en retard (3-1), les coéquipiers de Salim Mramboini sont premiers avec trois points d’avance sur Lucciana et sur Aubagne. Aujourd’hui, Côte Bleue va sur la Côte d’Azur, à Mandelieu La Napoule.

Gilbert DULAC