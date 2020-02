Accueil > Aix Marseille > Société > Chandeleur à Marseille : Lumière et douceur

la fameuse bénédiction des navettes pour la douceur (Photo Robert Poulain)

La lumière en cette chandeleur (Photo Robert Poulain)

Pour la Chandeleur, Marseille perpétue une tradition unique : la montée de la Vierge noire de la crypte de Saint-Victor, datant du IIIe siècle, dans la basilique supérieure. Il est 5 heures, Marseille s’éveille en ce dimanche 2 février, contrairement à l’année dernière, le froid ne s’est point invité et il semble que le changement climatique soit à l’œuvre. Et voilà une occasion particulière pour les fidèles, venus en nombre comme chaque année, de prier pour que cela n’arrive pas. Rassemblés sur le quai de la Fraternité du Vieux-Port, ils ont attendu l’arrivée de l’Évangile par la mer transporté en bateau par les étudiants de la Marine Marchande avec à son bord Mgr Aveline, Archevêque de Marseille. La procession de Notre-Dame-de-Confession a pu ainsi démarrer à la lumière des cierges et flambeaux jusqu’en l’Abbaye de Saint-Victor. Sur le parvis, Mgr Aveline a procédé à la bénédiction de la Ville, de la mer et... des cierges verts. Puis, les fidèles ont rejoint l’abbaye pour la célébration de la messe d’ouverture de l’Octave de la Chandeleur. Vers les 8 heures la procession a investi le "Four des Navettes", implanté en face de l’abbaye. Autour du grand bac où abondent les incomparables biscuits, à la fleur d’oranger, en forme de barque, nombre d’élus du territoire, ont assisté à la bénédiction des navettes par Mgr Aveline... Édifié sur le territoire de lʼabbaye, le « Four des Navettes » est la représentation symbolique de lʼancien four de lʼabbaye. La Vierge est ensuite redescendue dans les cryptes.

Patricia MAILLÉ-CAIRE

L’arrivée de l’Évangile par la mer transporté en bateau par les étudiants de la Marine Marchande avec à son bord Mgr Aveline, Archevêque de Marseille (Photo Robert Poulain)

La montée de la Vierge noire de la crypte de Saint-Victor (Photo Robert Poulain)