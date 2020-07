Château d’Arnajon : "Deux mezzos sinon rien" dans un cadre enchanteur le 11 juillet à 20 heures

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Château d’Arnajon : "Deux mezzos sinon rien" dans un cadre enchanteur le 11 (...)

Deux Mezzos -Karine Deshayes et Delphine Haidan- sinon rien (Photo D.R./ JB Millot )

Situé à une vingtaine de kilomètres au nord d’Aix-en-Provence, le château d’Arnajon (13) domine la vallée de la Durance et le Luberon. Depuis sa construction, deux familles ont veillé à sa destinée : la famille Le Blanc de Castillon et les famille Pascal-de Solliers.

Demeure de plaisance agrémentée de fastueux jardins baroques, elle conserve tous les éléments constitutifs d’une bastide provençale du Grand Siècle : pigeonniers, pièces d’eau, parterres, potagers, vergers, circuits d’irrigation, orangeries et même une étonnante grotte de fraîcheur ornée de coquillages et de gypseries qui date du 18e siècle. L’intérêt patrimonial et l’excellent état de conservation de cette propriété privée lui ont valu d’être protégée au titre des Monuments Historiques. C’est dans cet écrin que le directeur artistique Samuel Coquard, fin connaisseur de l’art lyrique a souhaité imaginer une Nuit Lyrique autour de la mélodie, du Lied et des airs d’opéras dans cette bastide d’exception en Provence. Il a réuni pour l’occasion deux mezzo-sopranos et un pianiste, casting exceptionnel avec les artistes lyriques françaises, Karine Deshayes et Delphine Haidan pour un récital qui porte le nom de leur union musicale : « Deux mezzos sinon rien ». Elles seront accompagnées par un pianiste talentueux, Jeff Cohen, français d’origine américaine, que l’on connaît aussi comme le partenaire fidèle de Diana Damrau ou Angela Gheorghui. Cet instant lyrique aura pour environnement les bassins et jardins du Château d’Arnajon et donnera à entendre des œuvres de Mozart, Rossini, Mendelssohn, Brahms, Fauré, Gounod ou encore une Nuit d’Amour avec Chausson et Offenbach.

M.E.

Récital le samedi 11 juillet à 20 heures, Château d’Arnajon - 675, chemin des Arnajons -13610 Le Puy-Sainte-Réparade. Prix des places : 45 €, tarif unique et 10 € pour les moins de 18 ans. Réservations : helloasso.com ou par téléphone au +33 6 76 34 24 11 - Billetterie sur place à partir de 18 heures. Et n’oubliez pas d’apporter votre pique-nique à partager avec vos voisins.