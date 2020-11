Chloé Delaume, prix Médicis 2020 du roman français pour "Le cœur synthétique"

Accueil > Culture > Littérature > Chloé Delaume, prix Médicis 2020 du roman français pour "Le cœur (...)

« Le cœur synthétique », est le 28e roman de Chloé Delaume, autrice de 47 ans qui raconte la solitude d’une presque quinquagénaire parisienne confrontée au célibat à la suite d’un divorce. « Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu’elle s’élance sur le marché de l’amour, elle découvre avec effroi qu’avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnubilée par l’idée de rencontrer un homme et de l’épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d’apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une grande maison d’édition... » Le prix Médicis du roman étranger revient à Antonio Munoz Molina pour « Un promeneur solitaire dans la foule », traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon, publié aux éditions Le Seuil. Ce livre est le récit d’une longue déambulation dans les villes qui ont compté pour lui. Muni d’un carnet, d’une paire de ciseaux et de son smartphone, Antonio Munoz Molina flâne dans Paris, New-York, Madrid et Lisbonne. Le livre est comme un immense collage de ce que le promeneur voit et entend. Les bruits de la ville se mêlent aux ombres des écrivains aimé, Poe, Baudelaire et d’autres. Une promenade-méditation au milieu des bruits de la ville. .. Le prix Médicis essai a été décerné à l’écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard pour Fin de combat (sixième et dernier volet de son cycle autobiographique "Mon combat"), traduit du norvégien par Christine Berlioz et Laila Flink Thulessen, publié aux éditions Denoël. Ce livre de 1 400 pages revient sur le début en 2009 de la publication du grand œuvre d’un auteur très controversé, qui devient subitement une star. Comme le Femina, le Médicis a indiqué vouloir continuer à faire vivre l’actualité du livre. « Le Prix Médicis a fait le pari que ses lecteurs, amoureux de littérature exigeante, feront le choix de leur libraire par "réservation et retrait" plutôt que d’Amazon, en attendant la réouverture totale des libraires », a écrit Marie Darrieussecq dans un communiqué.

Anna CHAIRMANN